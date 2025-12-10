Uruguay confirma amistoso con una potencia, pensando en su duelo con España en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay ya se enfoca en su preparación para afrontar su zona en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque si bien el sorteo (realizado el pasado 5 de noviembre en Washington D.C.) no estableció un ‘Grupo de la Muerte’ bien marcado, lo que le tocó a los charrúas no se puede calificar como una primera instancia sencilla.

Resulta que el combinado que -por lo menos por el momento- comanda Marcelo Bielsa, se medirá a Arabia Saudita el 15 de junio, chocará con Cabo Verde el 21 del mismo mes y cerrará su participación en el Grupo H con España el 26, en un duelo que se presume que será crucial para definir el primer y segundo puesto (el que quede escolta enfrentaría a Argentina).

Y como serán tres partidos bastante exigentes, la Asociación Uruguaya de Fútbol se movió para concretar, en la fecha FIFA de marzo, un amistoso contra un seleccionado que esté a la altura de, principalmente, el equipo de Luis De La Fuente, actual campeón de la Euro y subcampeón de la Liga de las Naciones de la UEFA.

En concreto, Uruguay jugará un partido con Inglaterra (segundo en la Eurocopa) el 27 de marzo en el Estadio de Wembley, Londres, a las 19:45 horas local (16:45 de Uruguay). Además, como la ventana para encuentros internacionales es hasta el martes 31, es posible que se quede en el Viejo Continente para disputar otro amistoso más.

Uruguay confirmó en sus redes sociales que enfrentará a Inglaterra en marzo.

De hecho, por su parte, la federación del combinado británico, en el anuncio que hizo en sus cuentas oficiales de redes sociales de sus compromisos para abrir el año mundialista, aclaró que no solo se topará con Uruguay, sino que también ensayará con Japón el 31 de marzo, al igual con que con la Celeste, en el mítico recinto de la capital inglesa.

Publicidad

Publicidad

El calendario de Uruguay en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026

ver también FIFA sentenció la polémica por las estrellas en el escudo de Uruguay: ya no quedan dudas

ver también El cruce que se puede adelantar del Grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026

Uruguay integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. La Celeste disputará sus dos primeros partidos en Estados Unidos (ambos en la misma ciudad) y cerrará la fase de grupos en México.

vs. Arabia Saudita: 15 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium ( Miami , EE. UU.).

15 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium ( , EE. UU.). vs. Cabo Verde: 21 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium ( Miami , EE. UU.).

21 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium ( , EE. UU.). vs. España: 26 de junio de 2026 en el Estadio Akron (Guadalajara, México).

El calendario de Inglaterra en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026

Tras el sorteo del 5 de diciembre pasado, Inglaterra supo que encabezará el Grupo L, el cual compartirá con Croacia, Ghana y Panamá. Los Three Lions debutarán bajo techo en Texas y jugarán sus siguientes partidos en la costa este de los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad