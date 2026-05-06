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Kendry Páez

Kendry Páez destaca en River Plate y Chelsea tiene sorpresivo gesto ¿lo regresan?

Kendry Páez está en River Plate pero el Chelsea dejó claro que está siguiendo las actuaciones del volante ecuatoriano con claro gesto.

Kendry Páez destaca en River Plate y Chelsea tiene sorpresivo gesto ¿lo regresan?
Kendry Páez destaca en River Plate y Chelsea tiene sorpresivo gesto ¿lo regresan?

Kendry Páez continúa sumando minutos en River Plate, y mientras parecía que el Chelsea iba a hacer un análisis al final de temporada, ahora ha tenido un gesto que demuestra que están pendientes del ecuatoriano partido a partido.

En sus medios oficiales, el Chelsea hizo un recuento de las actuaciones recientes de sus cedidos y destacaron el gol de Kendry Páez vs. Aldosivi y la asistencia contra Carabobo en Copa Sudamericana.

Esto pone en expectativa si el Chelsea considera que está listo para tener minutos nuevamente en Europa o si la lectura es que debe seguir en River Plate hasta diciembre del presente año.

Kendry Páez puede ser repescado en junio si no completa el 50% de los minutos disputados, sin embargo por lo demostrado, parece que el ‘tricolor’ cuenta con la confianza del ‘Chacho’ Coudet.

Luego de haber pagado cerca de 20 millones de euros a Independiente del Valle, para el Chelsea es importante que el futbolista tenga minutos con miras a de que se sume a la Premier League en unas temporadas.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. No obstante, el jugador ecuatoriano podría salir a mitad de 2026 si no ha jugado al menos el 50% de los partidos. No obstante, esa decisión se deberá tomar entre todas las partes.

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Kendry Páez – River Plate debut 2026.

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En resumen

  • Chelsea destacó oficialmente el gol de Kendry Páez ante Aldosivi y su reciente asistencia internacional.
  • El club inglés pagó 20 millones de euros a Independiente del Valle por el pase del ecuatoriano.
  • El contrato permite repescar a Kendry Páez en junio si no completa el 50% de minutos.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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