Kendry Páez está en River Plate pero el Chelsea dejó claro que está siguiendo las actuaciones del volante ecuatoriano con claro gesto.

Kendry Páez continúa sumando minutos en River Plate, y mientras parecía que el Chelsea iba a hacer un análisis al final de temporada, ahora ha tenido un gesto que demuestra que están pendientes del ecuatoriano partido a partido.

En sus medios oficiales, el Chelsea hizo un recuento de las actuaciones recientes de sus cedidos y destacaron el gol de Kendry Páez vs. Aldosivi y la asistencia contra Carabobo en Copa Sudamericana.

Esto pone en expectativa si el Chelsea considera que está listo para tener minutos nuevamente en Europa o si la lectura es que debe seguir en River Plate hasta diciembre del presente año.

Kendry Páez puede ser repescado en junio si no completa el 50% de los minutos disputados, sin embargo por lo demostrado, parece que el ‘tricolor’ cuenta con la confianza del ‘Chacho’ Coudet.

Luego de haber pagado cerca de 20 millones de euros a Independiente del Valle, para el Chelsea es importante que el futbolista tenga minutos con miras a de que se sume a la Premier League en unas temporadas.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. No obstante, el jugador ecuatoriano podría salir a mitad de 2026 si no ha jugado al menos el 50% de los partidos. No obstante, esa decisión se deberá tomar entre todas las partes.

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Kendry Páez – River Plate debut 2026.

En resumen