Sorpresa: Grande de LigaPro ofertó por Carlos Gruezo

El volante ecuatoriano Carlos Gruezo no se acopló al Santos Laguna de México y podría regresar al fútbol ecuatoriano.

Con tan solo un semestre fuera, el volante ecuatoriano Carlos Gruezo podría ser una de las sorpresas de un grande de LigaPro. Santos Laguna lo analiza prestar para el cierre de año.

Según la periodista Johanna Calderón, Carlos Gruezo ya fue contactado por Liga de Quito para un regreso con apenas cinco meses después de su salida. El club le había extendido una oferta de renovación que fue declinada.

Liga de Quito tenía como prioridad la renovación de préstamo o compra de Carlos Gruezo, sin embargo el club dueño de sus derechos deportivos pidió una cifra que Liga no podía pagar.

En Santos Laguna cobra más del triple de lo que ganaba en Ecuador pero ha perdido protagonismo totalmente. En Liga de Quito era titular y figura indiscutible.

Carlos Gruezo no sería el único jugador que tras no acoplarse en México volvería a Liga. Jhojan Julio es otro de los objetivos de los ‘albos’ tras un primera parte de LigaPro muy floja.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Publicidad

Carlos Gruezo – Liga de Quito 2025.

En resumen