La Selección de Ecuador descartó a varios jugadores para la lista del Mundial 2026 generando sorpresa entre los hinchas.

La Selección de Ecuador tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026, Sebastián Beccacece esperó hasta el final para dar a conocer sus elegidos para la Copa del Mundo. Como era de esperarse, hay algunos jugadores que sorprendieron por ser ausencia.

Dos de los ausentes más llamativos fueron José Hurtado y John Mercado, el lateral y el delantero estuvieron en el proceso casi todos los partidos y son puestos en el que las variantes no sobraban.

En el arco no hubo espacio para alternativas y David Cabezas no entró en la lista final. Esta lista da a entender que Jeremy Sarmiento está totalmente borrado de la consideración de Sebastián Beccacece.

Tuvo un semestre superlativo en Cruzeiro pero Kenny Arroyo tampoco fue convocado, polémico tomando en cuenta que está en mejor nivel que Kendry Páez.

La lista de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Defensas

Jackson Porozo

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Félix Torres

Piero Hincapié

Pervis Estupiñán

Angelo Preciado

Yaimar Medina

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Volantes

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Denil Castillo

Alan Franco

Jordy Alcívar

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Anthony Valencia

Kendry Páez

Delanteros

Jordy Caicedo

Enner Valencia

Jeremy Arévalo

Kevin Rodríguez

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).