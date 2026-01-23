Kendry Páez interesa a otro club de la Premier y ahora sería rival del Chelsea

Kendry Páez podría tener un final feliz en su nueva novela de traspaso, y es que el volante ecuatoriano tiene un nuevo interesado para quedarse en la Premier League. Por ahora, el ‘tricolor’ puede seguir en la élite y no irse a la Championship.

El AFC Bournemouth es el nuevo interesado en el ex Independiente del Valle y ya preguntaron condiciones para su traspaso. La idea del Chelsea es prestarlo por lo que no pedirán una cifra alta.

La intención del Chelsea es sacarlo del Racing de Francia y llevarlo a Inglaterra para estar cerca de él y monitorear su situación deportiva, pero también disciplinaria.

Se informó en Inglaterra que incluso el Chelsea pondría un tutor al volante ecuatoriano para cuidar lo que hace fuera de horarios de entrenamiento. En Francia fue criticado por lo mismo.

Chelsea había tenido problema en encontrarle lugar tras el rechazo Ipswich Town de la Championship y analizaban sumarlo al primer equipo aunque era casi seguro que no iba a tener minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Kendry Páez tiene contrato hasta 2033 con Chelsea. El ecuatoriano es uno de los jugadores con contrato más largo en el club y fue el primer joven que los ‘Blues’ vinieron a fichar en Sudamérica.

Kendry Páez – Racing

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

En resumen