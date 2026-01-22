Juan Fernando Quintero sigue trabajando con normalidad en la pretemporada de River Plate de Argentina, sin embargo su futuro podría tener novedades. Un sorpresivo club va por el volante colombiano si se dan ciertas condiciones.

Emelec de Ecuador tendrá nuevas elecciones y uno de los candidatos, José Auad, ha ofrecido el fichaje de Quintero en caso de ser electo presidente. En más de una ocasión el mencionado empresario ha afirmado querer al ex América de Cali y que tiene un grupo inversor que lo haría posible.

Quintero tiene contrato con River Plate por lo menos un año más, con opción a extenderse, por lo que si un club quiere al ex Racing deberá negociar con los de Núñez. River hace un año pagó más de 2 millones de dólares por Quintero, y no aceptarían menos que esa cifra.

En tema salarial es otra fortuna lo que cobra el jugador, con un salario de cerca de 3 millones de dólares al año sin contar objetivos y bonos. Estas cifras son impagables para el fútbol ecuatoriano.

Y a nivel deportivo, Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores mejores valorados por el entrenador Marcelo Gallardo, por lo que su salida solo se dará por cifras que manejan clubes de Europa.

Los títulos de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores colombianos más laureados de los últimos años. Ganó la Libertadores, Recopa Sudamericana y Sudamericana con River y Racing respectivamente y también ha sido campeón en Colombia y Portugal.

Juan Fernando Quintero también es convocado a la Selección Colombia.

