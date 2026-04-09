Kendry Páez volvió a ver desde el banquillo otro partido entero de River Plate, el volante ecuatoriano no tuvo minutos en el empate 1-1 contra Blooming por la Copa Libertadores. En rueda de prensa le consultaron a ‘Chacho’ Coudet por su ausencia y dio clara respuesta.

“No pasa nada, traté de buscar más juego y sostener desde la parte física. Normalmente cuando el equipo engrana un poco me gusta jugar con dos delanteros y tener presencia en el área. No pasó nada, en algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta, ya lo vamos a necesitar”, empezó señalando que no ha ocurrido ningún episodio extrafutbolístico detrás de su decisión.

“Hoy necesitábamos de un Juan Cruz de ocho más clásico, pero Kendry no deja de tener 18 años. Son muy jovencitos y tenemos que trabajar, son buenos jugadores y vamos a necesitar de todos en la seguidilla”, amplió asegurando que lo tiene en planes.

Pese al respaldo del DT, el tiempo de juego de Kendry Páez es una variante a tomar en cuenta para River. Si el futbolista no llega al mercado de junio con el 50% de los partidos disputados, Chelsea podría repescarlo de regreso a Inglaterra.

Kendry Páez encadenó tres partidos jugando al llegar ‘Chacho’ Coudet, pero en los últimos partidos no solo perdió la titularidad si no que no sumó minutos. El préstamo es a priori hasta diciembre.

Los números de Kendry Páez en River

Desde su llegada al Millonario, el volante ofensivo de 18 años lleva disputados un total de cinco partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además no recibió tarjetas amarillas ni fue expulsado en los 204 minutos que estuvo en cancha.

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Kendry Páez – River Plate.

En resumen