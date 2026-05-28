River Plate dejará ir a Juan Fernando Quintero y señalan que ya negocian con otro volante colombiano en el exterior.

River Plate tendrá un cambio en su cuota de colombianos para la siguiente temporada, y es que Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño podrían dejar el club pero otro volante nacional llegaría. Los gigantes de Argentina ya ofertaron por un centrocampista colombiano.

Según información del periodista German García Govea y Pipe Sierra, Nelson Deossa ha recibido una oferta de River Plate y los términos económicos serían del agrado del Real Betis de España.

No es la única oferta desde Sudamérica que reciben en el Betis por el centrocampista, Flamengo de Brasil también ofertó pero su propuesta económica fue mucho menor en valor de traspaso.

Deossa cerró la temporada europea jugando 32 partidos, dando 1 asistencia. De sus 32 encuentros ha tenido la mitad como titular y la mitad como suplente, el año pasado en Monterrey marcó 22 goles en 27 partidos.

Dejó la liga de Colombia tras haber jugado en Atlético Nacional y haber ganado la Superliga Colombia y la Copa doméstica. En el Pachuca ganó la Copa de Campeones y los desafíos de Sudamérica de la Intercontinental.

El valor de mercado de Nelson Deossa para una venta

Según TransferMrk, Nelson Deossa tiene un valor de 9 millones de dólares y su salario superaría los 2 millones de dólares al año.

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Nelson Deossa – Real Betis

En resumen