Barcelona SC no lo llama para renovar y Darío Benedetto se ofreció a otro equipo

El 'Pipa' Benedetto se ofreció a jugar en otro equipo. Termina contrato con Barcelona SC a finales de 2026.

Darío Benedetto viene haciendo una gran temporada en Barcelona SC, es más con el equipo amarillo el delantero terminó una sequía de dos temporadas sin marcar goles. Solo tiene contrato hasta finales de 2026 y aún no recibe la llamada para renovar su acuerdo.

Diferentes medios en Guayaquil informan que Benedetto todavía no tiene un acuerdo con Barcelona SC para renovar su contrato en la siguiente temporada. No obstante, aún esa puerta no debe estar cerrada, aunque el jugador ya analiza otras opciones.

En Colombia se confirma que hubo un acercamiento desde el lado de Benedetto para unirse a Junior en la siguiente temporada. El equipo de Barranquilla iniciará un nuevo ciclo con Jorge Bava como DT y se analizan nuevos fichajes, entre ellos, el de Benedetto.

Las siguientes semanas determinarán si el ‘Pipa’ se queda a vestir los colores de Barcelona SC o nuevamente vuelve al fútbol extranjero. En el ‘Ídolo’, el goleador volvió a marcar goles muy importantes, y también alternó los últimos años entre titularidades y suplencias.

El ‘Pipa’ podría irse de Barcelona SC. (Foto: Imago)

De momento, el futuro del ‘Pipa’ si no está en Barcelona SC, estaría en algún club del extranjero y no de LigaPro. Aunque tiene un buen rendimiento en esta temporada, ningún otro grande del fútbol ecuatoriano estaría interesado en quedarse con él.

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Los números del ‘Pipa’ Benedetto en Barcelona SC

En esta temporada, defendiendo los colores de Barcelona SC, Darío Benedetto ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y dio 1 asistencia. Suma en cancha poco más de 2.000 minutos.

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