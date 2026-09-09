Beccacece lo ignoraba y ahora estaría otra vez convocado en la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tendrá un posible regreso para los amistosos de septiembre según revelaron de un jugador excluido por Beccacece.

La nómina definitiva de la Selección de Ecuador todavía no ha sido confirmada pero empiezan a revelarse preconvocados. Uno de los elementos que estará contra Japón y Corea del Sur es un excluido de Sebastián Beccacece.

Keny Arroyo aparece en la primera prelista de convocados de la Selección de Ecuador para la próxima fecha FIFA. El atacante de Cruzeiro podría ser una de las novedades de la Tri, que enfrentará a Corea del Sur y Japón en amistosos de septiembre.

La última convocatoria de Arroyo con la Selección de Ecuador se produjo en noviembre de 2024, cuando fue parte del equipo que goleó 4-0 a Bolivia. Desde entonces, no volvió a vestir la camiseta de la Tri y durante el proceso de Sebastián Beccacece perdió espacio y quedó fuera de la convocatoria para el Mundial 2026.

Arroyo llegó al club brasileño en septiembre de 2025, procedente del Besiktas, y se convirtió en una de las principales promesas del plantel. Además, consiguió ganarse un lugar como titular en Brasileirao y Copa Libertadores.

Salta la duda de si los nombres que han sido trascendidos fueron elegidos por Marcelo Gallardo, quién es virtualmente nuevo DT de Ecuador, o si la FEF empieza a elegir jugadores.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Keny Arroyo – Selección de Ecuador

En resumen