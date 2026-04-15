La clasificación de Arsenal con Piero Hincapié a semis de Champions League hace historia para Ecuador

Piero Hincapié logró clasificar con un gris Arsenal a las semifinales de la Champions League y ahora se ubica entre los 4 mejores equipos de Europa. Sin embargo, este pase también hizo que se confirme el dato más importante en la historia de Ecuador en este torneo.

Con la clasificación de Piero Hincapié, ahora Ecuador, por primera vez en su historia, tiene a dos jugadores tricolores al mismo tiempo en las semifinales de la Champions League. Hay que sumar a William Pacho que viene de ser semifinalista con PSG.

Ecuador podría vivir otro gran momento si PSG y Arsenal se terminan enfrentando en la final de la Champions League. Porque sería la primera vez de toda su historia en tener a dos jugadores ecuatorianos en el máximo encuentro del fútbol europeo.

Pacho es el único que pudo ser campeón de este torneo, tras levantar el trofeo en el 2025. Ahora Hincapié también quiere hacer historia y al igual que William ser el primer ecuatoriano en Arsenal y en todo su legado en poder levantar la ‘Orejona’ a finales de mayo.

Piero Hincapié está en semifinales de la Champions League. (Foto: GettyImages)

Este partido también marcaba el regreso de Piero Hincapié a las canchas con Arsenal. El ecuatoriano llevaba varios encuentros afuera. Sin embargo, pudo volver bien y completó los 90 minutos ante Sporting. Por lo cual, se espera que siga jugando en los siguientes partidos.

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Los jugadores ecuatorianos que han llegado a semifinales de Champions League

Piero Hincapié une su nombre a la lista de los siguientes jugadores:

Antonio Valencia en el 2011 con Manchester United

Pervis Estupiñán en el 2022 con Villarreal

William Pacho en 2025 y 2026 con PSG

Piero Hincapié en 2026 con Arsenal

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League?

Arsenal enfrentará a Atlético de Madrid en la Champions League en estas fechas:

Ida: 28 y 29 de abril

Vuelta: 5 y 6 de mayo

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En síntesis:

Piero Hincapié clasificó a semifinales tras completar los 90 minutos de juego ante Sporting.

clasificó a semifinales tras completar los de juego ante Sporting. Ecuador tendrá por primera vez a dos jugadores simultáneamente en semifinales de Champions League.

tendrá por primera vez a simultáneamente en semifinales de Champions League. El Arsenal disputará las semifinales contra Atlético de Madrid el a finales de abril e inicios de mayo.