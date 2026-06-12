Quién es Folarin Balogun: perfil, edad, dónde juega y familia del delantero de Estados Unidos

Folarin Balogun la viene rompiendo en el Estados Unidos vs. Paraguay, así que vamos a conocer un poco más sobre el pasado y presente de un delantero letal a sus 24 años.

A los 24 años, Folarin Balogun llega al Mundial 2026 como la gran carta de gol de Estados Unidos, ratificando su jerarquía con un golazo en el reciente triunfo parcial 3-0 ante Paraguay. Ya es una de las piezas más importantes de la Selección de Estados Unidos en este ciclo. El nacido en Nueva York combina potencia, desmarque constante y una capacidad letal para resolver jugadas en los metros finales, un rasgo que lo volvió indispensable en la idea de Mauricio Pochettino.

Su presente también lo respalda. Después de formarse en el Arsenal de Inglaterra y brillar a préstamo, el atacante encontró en el AS Mónaco de Francia el escenario ideal para consolidar su carrera en la élite y llegar a esta cita con ritmo, continuidad y confianza. Su nombre sigue siendo central en la estructura ofensiva deEstados Unidos.

Balogun dejó en el piso a Alderete, gambeteó a Gustavo Gómez y la COLGÓ DEL ÁNGULO para sellar su doblete y el 3-0 de USA ante Paraguay, sobre el final del PT.



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Biografía y orígenes de Folarin Balogun: ¿de dónde es, quiénes son sus padres y cuántos años tiene?

Lugar de nacimiento | Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

| Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Año de nacimiento | 2001.

| 2001. Edad actual | 24 años, en junio de 2026.

| 24 años, en junio de 2026. Madre | de origen nigeriano.

| de origen nigeriano. Padre | de origen nigeriano.

| de origen nigeriano. Formación juvenil | ingresó a la academia del Arsenal a los 8 años.

| ingresó a la academia del Arsenal a los 8 años. Salto a profesional | debutó con el primer equipo del Arsenal en 2020.

Folarin Balogun creció en un contexto multicultural que define buena parte de su recorrido. Aunque nació en Nueva York mientras sus padres nigerianos se encontraban en el país, a los dos años se mudó a Londres, Inglaterra, donde se crio. Esta mezcla de culturas fue clave en su vida. Cuando tenía 8 años, el Arsenal lo sumó a sus divisiones menores, una decisión fundamental para que pudiera sostener su formación futbolística. A partir de ahí, su carrera empezó a tomar velocidad en uno de los clubes más prestigiosos del fútbol europeo.

Ese origen ayuda a entender su carácter competitivo. La academia del Arsenal fue el punto de apoyo que ordenó su crecimiento técnico y también la plataforma desde la que empezó a construir una carrera que hoy lo tiene como una de las caras más importantes del fútbol estadounidense.

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Fuente: Arsenal.

Estadísticas y presente de Folarin Balogun en AS Mónaco

Ligue 1 2025-26 | 31 partidos: 26 como titular, 2150 minutos, 14 goles y 5 asistencias.

| 31 partidos: 26 como titular, 2150 minutos, 14 goles y 5 asistencias. Competición Europea 2025-26 | 8 partidos, 610 minutos, 3 goles y 1 asistencia.

| 8 partidos, 610 minutos, 3 goles y 1 asistencia. Balance global 2025-26 | distintas referencias de temporada lo ubican con 18 goles en 42 partidos entre todas las competiciones.

| distintas referencias de temporada lo ubican con 18 goles en 42 partidos entre todas las competiciones. Cierre de temporada previo a la Selección | goles decisivos en el tramo final de mayo de 2026 para afianzar a su equipo en los puestos altos de la liga francesa.

El presente de Folarin Balogun en el Mónaco explica su consolidación internacional. En Francia encontró su lugar en el mundo y una secuencia de partidos en la que volvió a verse su versión más punzante: rápido, inteligente para atacar los espacios y desequilibrante en el último tercio.

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Su tramo final de temporada fue especialmente fuerte. Ese impulso ofensivo en la recta final de la Ligue 1 lo puso otra vez en el centro de la escena, llegando con la puntería afinada justo antes de sumarse a la Selección de Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

El camino de Folarin Balogun en la Selección de Estados Unidos

El último partido de Folarin Balogun con la Selección de Estados Unidos es el actual triunfo parcial 3-0 ante Paraguay por la fase de grupos del Mundial 2026, un encuentro que está siendo marcado por su golazo y ratificar su buen momento futbolístico.

Debut con la selección mayor: en 2023 (a los 21 años).

en 2023 (a los 21 años). Partidos con Estados Unidos: 26.

26. Goles con Estados Unidos: 14.

14. Desglose de presencias: Partidos de Nations League, amistosos, Copa América y Mundial.

Partidos de Nations League, amistosos, Copa América y Mundial. Títulos: Concacaf Nations League (2023, 2024).

Concacaf Nations League (2023, 2024). Copa América 2024: 3 partidos y 2 goles.

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Folarin Balogun no es una aparición repentina en Estados Unidos. Tras una mediática disputa internacional por su talento (llegó a representar a Inglaterra en selecciones juveniles), decidió jugar para el país donde nació. Su recorrido internacional ya tiene volumen y también peso competitivo.

Desde su debut en 2023, tuvo una participación sostenida y un gran aporte ofensivo, ganando la Nations League y destacando en la Copa América. Eso lo convirtió en el delantero titular indiscutido dentro del armado norteamericano.

¿Qué rol tiene Folarin Balogun en el esquema de Mauricio Pochettino?

Folarin Balogun aparece como la pieza de jerarquía ofensiva diferencial de Estados Unidos. En un equipo que se reconoce por su intensidad, despliegue físico y talento joven en el mediocampo, el futbolista del Mónaco es el nombre que aporta la cuota goleadora. Es el encargado de romper las defensas rivales con un desmarque al vacío, aguantar la pelota de espaldas al arco o definir con una frialdad capaz de cambiar un partido por sí solo.

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Por eso se lo presenta como la referencia de ataque y la principal carta ofensiva del equipo en este Mundial 2026. No se trata solo de su jerarquía técnica: también de su capacidad para darle a Estados Unidos el “instinto asesino” en el área que históricamente ha buscado. El golazo ante Paraguay expone a la perfección lo determinante que es su presencia para las aspiraciones del plantel.

Cotización, contrato y trayectoria reciente de Folarin Balogun

Folarin Balogun surgió en el Arsenal, club en el que se formó. Sin embargo, su explosión a los ojos del mundo se dio durante su préstamo en el Stade de Reims de Francia en la temporada 2022-23, donde deslumbró anotando 21 goles en la Ligue 1. Ante la falta de garantías de titularidad en su retorno a Inglaterra, su carrera encontró una nueva salida con su millonaria transferencia (superior a los 30 millones de euros) al AS Mónaco en agosto de 2023.

Con unos 40 millones de euros en su cotización actual, el punto central de su presente pasa por lo deportivo. El Mónaco apareció como el salto definitivo que necesitaba: allí se estableció como un atacante de élite, disputó la Champions League y llegó a este Mundial 2026 con Estados Unidos en el momento de mayor madurez de su corta trayectoria.

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Fuente: Transfermarkt.

Vida personal: familia y el costado más íntimo de Folarin Balogun

Antes de brillar en la cita mundialista, Folarin Balogun siempre mantuvo una vida personal con perfil bajo, fuertemente arraigada a sus valores familiares. El jugador reconoce a su núcleo familiar como el sostén central de toda su carrera y de las decisiones importantes que ha tomado.

Eso quedó claro cuando eligió representar a Estados Unidos. En sus mensajes públicos, siempre remarcó que sus padres nigerianos le inculcaron una ética de trabajo incansable desde que eran inmigrantes en Londres, y que la decisión de vestir la camiseta del país que lo vio nacer fue un momento de orgullo gigante para todos en su casa.

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La figura de sus padres es fundamental en su historia. Folarin Balogun ha expresado que ellos son su mayor motivación y que su sueño de marcar goles en un Mundial siempre tuvo como objetivo devolverles todo el esfuerzo que hicieron por él. El reciente golazo frente a Paraguay no es más que el resultado de años de sacrificio familiar, celebrando hoy en lo más alto del fútbol mundial.

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