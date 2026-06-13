Revelan que Allen Obando tuvo una gravísima enfermedad en Barcelona SC y aumentan los rumores de su salida.

Allen Obando es protagonista en Barcelona SC por una demanda que el delantero le puso al club hace pocas semanas. Ahora en la Asamblea de Socios del club se dio una durísima revelación sobre su estado de salud, que sorprendió a todos.

El mismo presidente de Barcelona SC salió a confirmar que Allen Obando se enfermó de Tuberculosis, una enfermedad muy grave, que lo tuvo fuera de las canchas por varias semanas, según detalla el comunicado Schuberth Suing.El joven delantero se encuentra en una disputa legal con el club.

Desde el entorno de Allen Obando no han confirmado esta versión, pero es un nuevo ladrillo es una muralla de polémicas sobre la salida del jugador de Barcelona SC. No se aclaró nunca si fue vendido a Atlético de Madrid o Inter Miami.

Obando también la pasa mal en su nuevo equipo en Croacia, y se espera que pronto pueda volver a tener nuevo equipo. Son varios los clubes interesados en su futuro, y se supo que quienes más lo buscan son clubes de México para el siguiente semestre.

Allen Obando estuvo en el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

La Asamblea de Socios de Barcelona SC donde se dieron varias revelaciones también tuvo otra polémica y es que la directiva amarilla no recibió la aprobación de sus informes económicos. Evidenciando la gran diferencia que existe entre la directiva y los socios.

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¿Por cuánto fue vendido Allen Obando?

Hay grandes dudas sobre la cifra que se pagó por Allen Obando. El delantero ecuatoriano pudo salir a cambio de 3 millones o de más. Desde el club tienen una versión, pero desde el entorno del jugador demandaron por una cantidad mucho más grande.

En síntesis: