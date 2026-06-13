Sebastián Beccacece dejó un pedido especial a Enner Valencia para detener a Costa de Marfil

Beccacece le hizo un pedido especial a Enner Valencia para derrotar a Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece atendió a los medios de comunicación en la previa del partido entre Ecuador y Costa de Marfil. Beccacece sabe de la calidad de los africanos y es por eso que le hizo un importante pedido a Enner Valencia y a sus delanteros.

En el fútbol moderno y crucial que los delanteros puedan marcar la salida de los defensores del otro equipo. Al estilo PSG con Dembélé, Beccacece le hizo un importante pedido a Enner Valencia y a todos sus delanteros. El DT pidió a todos sus delanteros que sean los primeros defensas de Ecuador.

“Los primeros defensores son los delanteros. Nos gusta presionar hacia adelante. Nos gusta estar muy cerca. No gusta tapar muchos pases que creemos que pueden ser peligrosos. Tenemos jugadores especialistas en la zona que tienen que defender, que lo hacen muy bien”, comentó el DT.

Se espera que la Selección de Ecuador tenga un partido muy exigente a nivel físico contra una Costa de Marfil que promete ser un equipo duro en esta Copa del Mundo. Además, el equipo africano también es el equipo más joven que jugará esta Copa del Mundo.

“NUESTROS PRIMEROS DEFENSORES SON LOS DELANTEROS”



🇪🇨 Beccacece explicó el estilo de juego de Ecuador previo al debut frente a Costa de Marfil por el #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA | #FIFAWorldCup | #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/DwMJHTYwaN — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Además, el DT también dejó abierta las puertas a las variantes. “En todos los partidos que llevamos sin perder, hemos tenido varias fortalezas. Yo defino la alineación el día del partido. No me preocupa quien juegue, creo en los 26 futbolistas que elegimos”, comentó el entrenador.

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¿A qué hora juegan Ecuador contra Costa de Marfil?

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil comenzará desde las 18H00 (EC) de este domingo, 14 de junio de 2026. El partido se jugará en el estadio de Philadelphia con una capacidad parta 69.879 aficionados.

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