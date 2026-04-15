“Es una falta de respeto…”: Alfaro Moreno explotó contra Ubeda, DT de Boca Juniors

Boca Juniors lo goleó a Barcelona SC en la Copa Libertadores y ese resultado ha generado diferentes reacciones y dichos entre jugadores. No obstante, ahora ya incluso intervino un ex dirigente de los amarillos, Alfaro Moreno, que se fue contra el DT de Boca.

Claudio Ubeda se vio muy tranquilo con la contundente goleada de su equipo ante los amarillos. Sin embargo, sobre el final del partido, con el encuentro aún disputándose entre ambos equipos, el DT de Boca se puso a firmar autógrafos y eso molestó a la hinchada y a Alfaro Moreno.

El ex presidente de Barcelona SC pidió respeto para el ‘Ídolo’ por esta actitud del entrenador de Boca. “Absolutamente innecesario, y una falta de respeto al equipo rival, y al fútbol. Hay que tener la dimensión del equipo que estás dirigiendo, y el mensaje que das al continente. Que fastidio“, escribió Alfaro Moreno en su cuenta de X.

La goleada contra Boca dejó muy tocado a Barcelona SC que ahora sí está muy cerca de volver a ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por tercer año consecutivo. En 2024 quedó tercero en su grupo, y en 2025 quedó último en su zona.

Ubeda se puso a firmar autógrafos durante el partido. (Foto: Captura de pantalla)

Es una de las peores goleadas que se ha llevado Barcelona SC en los últimos años en la Copa Libertadores y la peor en el historial ante Boca en La Bombonera. De ahí que, hay mucho enojo en la hinchada y también en los ex dirigentes del club ecuatoriano.

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La tabla de posiciones de Barcelona SC en la Copa Libertadores

Barcelona SC es último en su grupo en la Copa Libertadores y ya no se puede permitir volver a fallar en los 4 partidos que le quedan:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 2 2 0 0 5 1 4 6 Cruzeiro 1 1 0 0 1 0 1 3 Universidad Católica 1 0 0 1 1 -2 -1 0 Barcelona SC 2 0 0 2 0 -4 -4 0

La fortuna que ha perdido Barcelona SC en la Copa Libertadores

Por no ganar ni uno de sus dos primeros partidos en la Copa Libertadores, Barcelona SC no ha podido sumar más de 600 mil dólares. Aunque aseguró 3 millones por entrar a la fase de grupos, sigue siendo muy negativo perder esta chance de ganar dinero.

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En síntesis: