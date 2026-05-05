Barcelona SC vive una racha negativa de resultados tanto en LigaPro y Copa Libertadores, tras esto por primera vez en el año hay novedades del futuro de César Farías. El DT venezolano podría estar viviendo sus últimos partidos como entrenador de los amarillos.

Según el periodista Martín Libermann, Barcelona podría despedir a César Farías este martes si cae derrotado contra Boca Juniors por Copa Libertadores. Así mismo, ya empieza a sonar un nombre muy valorado en LigaPro.

Juan Carlos ‘Pechón’ León es uno de los candidatos para llegar a Barcelona, el DT ecuatoriano viene de ser despedido de Libertad de Loja. Durante toda la temporada 2025 el club lojano peleó los primeros puestos.

Este 2026 el equipo no ha podido salir de la liguilla de descenso pero muchos apuntan a que no pasaba por el tema del entrenador. Barcelona ya sondeó a León luego de la salida de Segundo Alejandro Castillo.

Otras versiones apuntan a que el DT venezolano ya trabaja en los refuerzos para el segundo semestre. Los hinchas también critican los jugadores que Farías pidió como el caso de ‘Tito’ Villalba y Sergio Núñez.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Juan Carlos León – Libertad de Loja. Foto: API

En resumen