Universidad Católica es uno de los primeros beneficiados de este reglamento de la FIFA para el Mundial 2026.

Faltan 16 días para que comience la Copa del Mundo 2026 y la FIFA ya había comunicado que pagaría 11 mil dólares diarios a los clubes que tengan jugadores convocados al torneo. En Ecuador, el primer beneficiado de manera oficial por este reglamento fue Universidad Católica.

La ‘Chatoleí’ tiene oficialmente a dos jugadores convocados con la Selección de Panamá para el Mundial 2026. José Fajardo y Azarías Londoño fueron incluidos en la lista de 26 mundialistas de la Selección de Panamá y eso le deja un importante premio a su club.

La FIFA paga 11 mil diarios a los clubes, si se tiene como base para Panamá que solo dure hasta la fase de grupos del torneo, la ‘Chatoleí’ facturaría 198.000 por cada jugador. Si Panamá avanza en el torneo sería más dinero para ‘Chatoleí’ y un importante ingreso.

Universidad Católica viene con una importante política de contratar jugadores panameños en los últimos años. Por las filas del club, también pasó Ismael Díaz, actual capitán del equipo centroamericano. Fue vendido en la temporada anterior.

Los convocados de Panamá al Mundial 2026. (Foto: Panamá)

Otro equipo ecuatoriano que se quedó cerca de sumar dinero con la convocatoria de Panamá fue Emelec. El ‘Bombillo’ tiene entre sus filas a Víctor Griffith, que no forma parte de la lista principal pero que está entre los 4 de reservas y se podría meter.

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¿Qué otros equipos ecuatorianos pueden sumar dinero por el Mundial?

Falta que la Selección de Ecuador anuncie su lista para el Mundial 2026, se espera que en este los mayores beneficiados sean equipos como Independiente del Valle o Liga de Quito que aportan con varios jugadores a ‘La Tri’. Barcelona SC y Emelec podrían no recibir un solo centavo al no tener convocados.

¿Cuándo sale la lista de Ecuador?

Se espera que la lista de Ecuador se conozca el próximo lunes, 1 de junio de 2026, en ese momento se conocerá qué equipos ecuatorianos acaban facturando con sus convocados a la Copa del Mundo.

Encuesta¿Deberían en Ecuador fichar a más jugadores panameños? ¿Deberían en Ecuador fichar a más jugadores panameños? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Universidad Católica recibirá dinero de FIFA por los convocados José Fajardo y Azarías Londoño .

recibirá dinero de FIFA por los convocados y . FIFA pagará 11 mil dólares diarios a los clubes por cada jugador en el Mundial.

pagará diarios a los clubes por cada jugador en el Mundial. La lista oficial de la Selección de Ecuador se anunciará el 1 de junio de 2026.