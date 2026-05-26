Pedro Ortiz no la pasa bien desde lo físico. El portero no solo tiene una lesión en el aductor, sino que también otra en la mano que lo puede sacar más tiempo de las canchas.

Pedro Ortiz viene siendo uno de los grandes referentes de Emelec en los últimos años, sin embargo, a raíz de que el club empezó a tener problemas económicos, el arquero también comenzó con problemas físicos. Pese a las grandes molestias siguió jugando y hoy eso le pasó factura.

En la Radio Redonda, Marcos Mondaini confirmó que Emelec estaría muy interesado en fichar a un nuevo arquero, puesto que, esperan que Pedro Ortiz tenga que operarse de la mano nuevamente. Esto dejaría fuera al portero por varios meses.

Ya en esta pretemporada, Emelec estuvo buscando un arquero, también con la intención de que Pedro tenga competencia por el puesto. Finalmente, no lo pudo encontrar. Ahora que está lesionado del aductor, Mario Valero fue el que lo terminó reemplazando.

De momento, no se ha confirmado si Pedro Ortiz tiene que volver a pasar por el quirófano, pero ya el club se estaría moviendo por el fichaje de un arquero que venga sumando minutos en LigaPro.

Pedro Ortiz se lesionó en la Copa Ecuador con Emelec. (Foto: Imago)

Otra de las grandes limitaciones que está teniendo Emelec para fichar a un nuevo arquero es que todavía no tiene nuevo DT. El club espera decidir a su nuevo entrenador en los siguientes días, para que este también sea clave en la elección de un nuevo portero.

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Los números de Pedro Ortiz en esta temporada

En toda la temporada con Emelec, Pedro Ortiz ha jugado un total de 14 partidos. Le han marcado ya 16 goles y solo ha podido dejar su arco en 0 en 4 ocasiones. Particularmente este 2026 no ha sido el mejor para el arquero que quedó expuesto en varias jugadas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Ortiz con Emelec?

Actualmente, Pedro Ortiz tiene contrato con Emelec hasta finales de la temporada 2026. El arquero de 36 años de edad fue nombrado el mejor arquero de la temporada 2026. Si no se opera podría volver a jugar después del Mundial 2026, pero lo más seguro es que tendrá competencia.

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Datos clave:

Pedro Ortiz disputó 14 partidos esta temporada con Emelec y recibió 14 goles.

disputó esta temporada con Emelec y recibió 14 goles. El club Emelec busca un nuevo arquero ante la posible operación de mano de Pedro Ortiz .

busca un nuevo arquero ante la posible operación de mano de . El arquero Pedro Ortiz tiene contrato vigente con el equipo eléctrico hasta finales de 2026.