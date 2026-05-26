Se vino la demanda: La fortuna que le quedó debiendo Barcelona a Allen Obando

Allen Obando demandó a Barcelona y ahora revelan detalles de cuánto le quedaron debiendo al juvenil y ex delantero.

A Barcelona SC le llegó una nueva demanda de uno de sus ex jugadores y esta vez es de un futbolista que recién se fue hace dos temporadas. Allen Obando presentó una demanda y detallaron cuánto le quedaron debiendo al delantero, para sorpresa de muchos.

Desde el entorno del jugador, revelaron que a Allen Obando le quedaron debiendo el 25% de su transferencia, esto pese a que el Inter Miami y el Grupo Atlético de Madrid ficharon al delantero hace años.

Según Fabrizio Romano, Grupo Atlético de Madrid pagó 4 millones de dolares por Obando, por lo que lo adeudado es 1 millón de dólares. Desde Ecuador se manejaron otras cifras.

Según reportes de prensa, la salida se habría dado por 2.5 millones, por lo que serían cerca de 650 mil dólares lo que Barcelona le debe a Obando. Lo sorpresivo llegó después, sobre otros valores independientes.

Resulta que Allen Obando se fue de Barcelona con salarios y premios por cobrar, lo que también estaría reclamando en la presente demanda. Aún no hay respuesta oficial de Barcelona.

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En resumen