Bayern Munich encendió las alarmas en Alemania al confirmar importante lesión de Manuel Neuer

Lo que en un principio parecía apenas una medida de precaución terminó convirtiéndose en una noticia mucho más preocupante para el Bayern Munich. En medio del partido que terminó siendo victoria 3 a 0 como visitante frente al Werder Bremen por la Bundesliga, Manuel Neuer fue sustituido en el entretiempo por Vincent Kompany.

En un primer momento parecía solo una decisión por precaución ante una molestia muscular manifestada por el portero. No obstante, con el correr de las horas llegó la confirmación oficial que encendió las alarmas en Múnich. Según comunicó el club este domingo, Neuer sufrió una rotura fibrilar en el gemelo izquierdo, lesión que lo obligará a estar varias semanas fuera de las canchas.

“El FC Bayern Múnich tendrá que prescindir por el momento de su capitán: Manuel Neuer sufrió una rotura fibrilar en la pantorrilla izquierda en el partido de Bundesliga fuera de casa de ayer contra el SV Werder Bremen (3:0)”, informó la institución a través de un comunicado médico.

De esta manera, el arquero de 39 años se perderá con total seguridad los partidos ante Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund, y según informó el diario BILD, su baja se extendería, en total, como mínimo, por tres semanas. Además, la evolución dependerá de la respuesta en la rehabilitación, pero en el mejor de los escenarios recién podría reaparecer en marzo, de cara a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

La publicación con la que Bayern Munich confirmó la lesión de Neuer.

Mientras tanto, quien tomará su lugar será Jonas Urbig. El joven guardameta de 22 años que ingresó para el segundo tiempo frente al Werder Bremen y dejó una imagen de mucha seguridad. El propio Vincent Kompany ya había expresado públicamente su “plena confianza” en él y que internamente es considerado el heredero natural de Neuer a mediano plazo.

El contrato de Manuel Neuer en el punto de mira

Con la lesión aumentan las especulaciones en torno al contrato de Manuel Neuer con el Bayern Munich, el cual finaliza en junio próximo. Su renovación todavía no está definida y en más de una ocasión el histórico arquero dejó en claro que su continuidad dependerá de cómo responda su físico a las exigencias de la élite. Por lo que una rotura fibrilar, claramente, no es la señal que esperaba en ese sentido.

