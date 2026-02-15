¡Camisetazo! Miller Bolaños dejó Emelec por otro grande de LigaPro

Tras semanas de negociaciones finalmente Miller Bolaños no aceptó las nuevas condiciones de Emelec y no jugará en su club en el 2026. El volante rápidamente encontró un nuevo equipo y sería un camisetazo.

Según el portal InfoAzul, Barcelona ya contactó a Miller Bolaños para ser su nuevo enganche para el 2026. La clave está en que los ‘toreros’ si pagarían cifras cercanas al salario que Bolaños acordó con Jorge Guzmán.

Serían 30 mil dólares mensuales lo Miller Bolaños podría ganar dando el camisetazo al otro lado del Astillero. Al mismo tiempo suena con fuerza para Guayaquil City.

Christian Noboa había declarado que querían contar con el jugador pero el contrato firmado por la directiva anterior era incoherente con la situación del equipo. Ahora Bolaños y su representante tendrán que ver otras opciones para este 2026.

Además de LigaPro, Miller Bolaños estuvo en planes de equipos del exterior como Perú y Colombia pero no se concretaron. El jugador fue figura en el 2025 en el ascenso de la Serie B.

El sueldo que Miller Bolaños iba a cobrar en Emelec

Miller Bolaños iba a cobrar en el ‘Bombillo’ un salario cercano a los 20 mil dólares, de acuerdo a diferentes especulaciones. De ahí que, el nuevo directorio le propuso otro contrato con el cual si se podía quedar. El ‘Killer’ también tiene demandado al club por una importante deuda.

Miller Bolaños – Emelec 2023.

