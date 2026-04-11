El ‘Diablito’ Lara podría llegar a ser condenado a varios años de prisión, por el delito de robo a mano armada. No obstante, aún se está investigando su rol en este delito y se dictó prisión preventiva contra él. Para que salga de la cárcel, el jugador hizo este movimiento de apelación.

De acuerdo a la información de StudioFútbol y El Universo, Christian Lara ha presentado un recurso de apelación a su prisión preventiva para dejar la cárcel. El volante ecuatoriano estaría buscando el “defenderse en libertad” en medio de toda la polémica de su caso.

Un juez ordenó prisión preventiva contra el jugador, después de que fuera arrestado esperando a varios delincuentes que llegaron a asaltar un local de tecnología. El caso aún está en investigación en medio de lo conmovido que quedó el fútbol ecuatoriano.

Por otro lado, desde la FEF también enviaron un mensaje a Christian Lara esperando que logre salir de este mal momento. Además, desde el máximo organismo del fútbol ecuatoriano aspiran a ayudar a sus ex glorias que no pasan buenos momentos financieros.

Christian Lara fue mundialista histórico con Ecuador. (Foto: Imago)

El “Diablito” Lara podría salir libre siempre y cuando su recurso de apelación pase. Si este es negado, el jugador tendrá que seguir en la cárcel hasta que se resuelva el caso y haya una sentencia. Los otros implicados también presentaron un recurso de apelación.

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¿Cómo fue detenido Christian Lara?

Christian Lara fue encontrado en un vehículo cercano en el que supuestamente estaba esperando a las personas que asaltaban un local de tecnología. Antes de ser llevado al patrullero, el jugador fue “víctima” de varios golpes de las personas que estaban en el lugar.

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