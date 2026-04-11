Moisés Caicedo se encamina a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano y ahora a 61 días del Mundial 2026 se confirmó que el ecuatoriano también alcanzó a ser el volante defensivo más valioso del mundo. El ecuatoriano supera en precio a otros grandes jugadores.

De acuerdo a la valoración que hace Transfermarkt de los jugadores, Moisés Caicedo alcanzó una valoración de mercado de 110 millones de euros. El ecuatoriano ahora supera a otros futbolistas, que hace poco, eran candidatos al balón de oro.

Moisés Caicedo empata en el primer lugar con Vitinha de PSG. El portugués estuvo muy cerca de ganar el balón de oro en el 2025, pero se quedó a puertas. Ahora también cuesta 110 millones y está en la misma línea de lo que vale el volante ecuatoriano.

Además, Moisés Caicedo le saca un valor de 45 millones a Rodri, que tras su grave lesión y poca regularidad apenas llegó a un valor de 65 millones de euros. El jugador español ganó el balón de oro, pero ahora ya no se ubica entre los más valiosos en su posición.

Moisés Caicedo es el más caro del mundo. (Foto: Transfermarkt)

El volante ecuatoriano también es una de las estrellas que más será seguida en el Mundial de 2026. Llega como uno de los capitanes de la Selección de Ecuador, en un equipo que es candidato a pelear por ser la sorpresa de esta nueva edición de la Copa del mundo.

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Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado ya un total de 41 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano lleva ya 5 goles y ha dado 1 asistencia. Este valor de mercado es el más caro en toda la carerra del volante tricolor.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

Moisés Caicedo también viene a interesando a diferentes equipos como Real Madrid o PSG. Sin embargo, este fichaje no se ve posible al corto plazo por el largo contrato del ecuatoriano y también por el valor de mercado y la cifra histórica que deben pagar por él.

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En síntesis:

Moisés Caicedo alcanzó una valoración de 110 millones de euros según el portal Transfermarkt .

alcanzó una valoración de según el portal . El ecuatoriano empata con Vitinha como el volante defensivo más valioso del mundo actualmente.

como el más valioso del mundo actualmente. Caicedo suma 5 goles y 1 asistencia en 41 partidos jugados durante esta temporada.