Este martes 7 de abril de 2026 el fútbol ecuatoriano se vio escandalizado después de que se revelara que una de su grandes leyendas, Christian Lara, fue detenido por la Policía Nacional. El ex jugador conducía un auto en el que esperaba a otras personas que estaban asaltando a mano armada un local de tecnología en el sur de Quito. Podría ser condenado hasta a 7 años de cárcel.

El jugador fue puesto a órdenes de las autoridades competentes que determinarán su grado de implicación y culpabilidad en este caso. Bolavip contactó a la abogada Thalia Ramos, que aclaró en detalle cómo se resolvería el caso de Christian Lara y la posible sentencia que le llegaría al ex jugador por coautoría del presunto delito.

“Lara se encuentra bajo custodia para la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. En esta instancia, la Fiscalía debe presentar los elementos de convicción que lo vinculen con el intento de robo“, comentó la abogada a Bolavip.

Hay que destacar que Lara no es el principal implicado en el aparente delito, porque él estaba en el auto: “Como Lara no fue quien cometió el delito la pena puede variar, Lara está vinculado en la presunta participación en el delito de Robo, bajo la modalidad de robo armado. Como fue un robo con balacera se generan circunstancias agravantes esto elevaría la posible pena al rango de 5 a 7 años de privación de libertad“, afirmó Ramos.

Momento en el que se observa la detención del exjugador ecuatoriano “Diablito” Lara, por su presunta vinculación con un acto delictivo, en conjunto con una organización.



📌 La información se encuentra en desarrollo. pic.twitter.com/VIynokP2a2 — Sebastián Aconda Melo (@sebasaconda) April 7, 2026

La privación de libertad para el ex jugador de El Nacional, Barcelona SC y otros equipos, se resolverá en los siguientes meses que dure el proceso. También se estaría investigando otros aspectos de carácter reservado sobre este hecho que sorprendió a todos.

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Christian Lara jugó el mundial con Ecuador

En su mejor momento, entre 2004 y 2007, el ‘Diablito’ Lara llegó a jugar con la Selección de Ecuador en el Mundial de 2006. Lara forma parte de la camada más importante en la historia del fútbol nacional, hasta ahora, tuvo minutos ante Alemania e Inglaterra en los octavos de final.

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