Los mejores equipos de Europa están muy pendientes del partido que jugarán la Selección de Costa de Marfil contra Ecuador.

Este domingo 14 de junio de 2026 se enfrentarán la Selección de Ecuador contra la Selección de Costa de Marfil. En este encuentro no solo estarán pendiente los aficionados, sino que ahora también grandes equipos de Europa enviaron emisarios para este encuentro.

El partido entre la Selección de Ecuador y la Selección de Costa de Marfil también enfrenta a dos de las selecciones más jóvenes del mundial y es normal que estos jugadores gusten en Europa. Por lo cual, ojeadores de diferentes equipos estarán en este partido.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, scouts de equipos como Real Madrid, Chelsea, Liverpool y PSG asistirán al partido del domingo entre Ecuador y Costa de Marfil para ver a diferentes jugadores de ambas selecciones por las que podrían hacer un movimiento.

En Ecuador jugadores como Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Pedro Vite y otros vienen sonando para estos equipos de Europa, mientras que en Costa de Marfil también hay una importante generación con jugadores como Yan Diomande, Ousmane Diomande, Guéla Doué, y otros.

Varios jugadores de Ecuador interesan en Europa. (Foto: GettyImages)

Ya en este 2026, la Selección de Ecuador ha protagonizado diferentes ventas de jugadores muy jóvenes, que ni han debutado en primera. Los hermanos Quintero, Deinner Ordóñez y otros jugadores ya fueron vendidos a Arsenal y Chelsea y ni han jugado en primera.

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¿A qué hora juegan Ecuador vs Costa de Marfil en el Mundial 2026?

El partido de Costa de Marfil vs Ecuador el domingo, 14 de junio de 2026, comenzará desde las 18H00 (EC). Este encuentro también se disputará después de que jueguen su partido la Selección de Alemania contra Curazao y cerrará la zona en la fecha 1.

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