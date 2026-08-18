OFICIAL: Neymar le hace el feo y no viajará a Ecuador por este motivo

El astro brasileño no viaja con Santos para jugar en Ecuador en la Copa Sudamericana contra Macará.

Neymar era la gran atracción en Ecuador para ver el partido entre Santos y Macará. Sin embargo, el delantero brasileño decidió no viajar al país y no estará en Ambato para ese partido. El jugador fue clave en la ida, pero el club apuesta por otros objetivos.

Santos confirmó en sus cuentas oficiales la lista de jugadores con la que viajó a Ecuador para jugar en la Copa Sudamericana. En este listado no aparece Neymar. El 10 ya había puesto en duda su presencia en este encuentro y ahora se confirma que no estará.

¿Por qué Neymar no viaja a Ecuador?

El 10 no estará en Ecuador porque el jugador decidió no visitar ciudades de altura con Santos por cuidar su recuperación. El jugador ha pasado por un gran número de lesiones, incluso no pudo ni jugar bien en el Mundial 2026 y se perdió los primeros partidos por lesiones.

Los convocados de Santos para jugar contra Macará. (Foto: @SantosFC)

Otro jugador que no viaja en Santos es Gabigol, el delantero que le hizo un gol a Macará en la ida tampoco estará en Ecuador para disputar el partido de Copa Sudamericana. El gigante brasileño apunta directamente a seguir sumando puntos en el Brasileirao y alejarse del descenso.

¿Cuándo juegan Macará y Santos por la Copa Sudamericana y qué canal lo pasa?

El partido entre Macará y Santos por los 8vos de la Copa Sudamericana se jugará el siguiente jueves, 20 de agosto de 2026. El encuentro se podrá ver por ESPN 4 y también el plan Premium de Disney+.

Publicidad

Encuesta¿Podrá Macará eliminar a Santos? ¿Podrá Macará eliminar a Santos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: