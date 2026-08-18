Los hinchas de Boca Juniors lo fueron a ver y esto fue lo que hizo Enner Valencia

Enner Valencia tuvo este gesto con los hinchas de Boca Juniors que lo fueron a buscar.

Enner Valencia vive sus primeros grandes momentos como jugador de Boca Juniors. Puesto que, el delantero ecuatoriano ya fue convocado para jugar con el equipo ‘Xeneize’ y podría tener minutos en la Copa Sudamericana. El futbolista está en Paraguay, donde los hinchas lo fueron a ver.

Se realizó el popular “banderazo”, donde Enner Valencia conoce más de cerca lo que representa un club como Boca para sus hinchas. El jugador ecuatoriano se mostró muy receptivo a los aficionados e incluso se acerco a firmar varios autógrafos.

El delantero ecuatoriano podría jugar en este partido ante Recoleta y sumar sus primeros minutos como jugador de Boca. El futbolista ecuatoriano lleva ya entrenando desde la semana anterior cuando fue presentado como nuevo jugador.

Enner Valencia se enfrenta al reto más importante de su carrera, puesto que, el jugador ecuatoriano nunca ha jugado en un equipo de la convocatoria e historia de Boca. Pese a que estuvo en grandes clubes de Sudamérica como Emelec e Internacional, no se acercan a lo que representa Boca.

¡ENORME GESTO XENEIZE! Los jugadores de Boca salieron de su hotel en Luque (Asunción) para agradecerle a los hinchas por el multitudinario banderazo, previo al partido ante Recoleta por la CONMEBOL #Sudamericana.



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El delantero ecuatoriano también firmó algunos autógrafos donde los hinchas le dieron varias palabras de ánimo y lo alentaron para este nuevo proceso. Si el delantero ecuatoriano no debuta ante Recoleta, lo más probable es que juegue el fin de semana ante Racing en Argentina.

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El contrato de Enner Valencia con Boca

Enner Valencia firmó con Boca un contrato por 18 meses y se espera que el jugador ecuatoriano tenga un sueldo de 1 a 2 millones por año. El goleador llegó a reemplazar a Cavani que se fue del club tras un paso muy irregular.

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