La multa que CONMEBOL le pondría a Liga de Quito tras eliminar a Mirassol

La CONMEBOL sanciona la amarilla que recibió Adé en la Copa Libertadores y le pondrá esta multa a Liga de Quito.

Este jueves 20 de agosto de 2026, Liga de Quito venció a Mirassol en la Copa Libertadores y ahora está en los cuartos de final. Sin embargo, el ‘Rey de Copas’ ahora también recibiría una importante multa económica por parte de la CONMEBOL.

La multa que CONMEBOL le pondría a Liga de Quito

Durante el partido contra Mirassol en la vuelta de los octavos de final, Ricardo Adé vio la tarjeta amarilla. La CONMEBOL sanciona este tipo de infracciones con una multa de 500 dólares. Fue el único jugador amonestado del club en los 90 minutos.

Liga también se llevó a casa un premio económico superior a los 1.5 millones avanzar a los cuartos de final y el club también lleva una buena cuenta en esta Copa Libertadores. En 2025 llegó hasta semifinales y ahí sumo más de 9 millones de dólares.

Además, con esta victoria en la Copa Libertadores, Liga de Quito también sumó puntos pensando en la clasificación al Mundial de Clubes. El equipo ecuatoriano está muy cerca de asegurar un cupo a este torneo, sobre todo por los seguidores que tiene.

¿Contra qué equipo jugará Liga de Quito en 4tos de Copa Libertadores?

Los cuartos de la Copa Libertadores le deparan a Liga de Quito una llave con una historia reciente no tan buena, y es que el club ecuatoriano se medirá a Palmeiras en esta instancia. Mismo rival que le remontó una llave de 3 a 0 en las semifinales del año anterior.

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