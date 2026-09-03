Juan Riquelme Angulo fichó por el Sunderland y ahora el club no dudó y decidió su futuro

Juan Riquelme Angulo fue la gran bomba del mercado de fichajes cuando se anunció que el jugador ecuatoriano era el flamante fichaje del Sunderland. El delantero tricolor llegó sobre la hora, y en medio de todos los rumores sobre su futuro, desde el club inglés tomaron una decisión.

Fue el mismo DT de Juan Riquelme Angulo, Regis Le Bris, el que confirmó que el delantero ecuatoriano se queda en el Sunderland y será el tercer delantero del club. Además, el estratega también le adelantó al ecuatoriano que tiene que estar preparado para el reto.

“Él ocupará esta posición de tercer delantero. Creo que es importante estar a la altura de las exigencias de esta posición. Tienes que ser un underdog, tener paciencia, pero también con el potencial para jugar porque es importante en las distintas competiciones que tendremos”, comentó el entrenador.

Con lo cual queda claro que Riquelme Angulo podría tener una chance en esta larga temporada para el Sunderland, puesto que, el club inglés también jugará en este año en la Europa League. Todos estos partidos y torneos pueden darle una chance al ecuatoriano que no será cedido.

Welcome to Sunderland, Juan Riquelme Angulo Caicedo! ❤️ pic.twitter.com/thtE0r9ci0 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 2, 2026

¿Riquelme Angulo no está inscrito en la Europa League?

En esta jornada, Sunderland también reveló que Riquelme Angulo no está inscrito en el equipo de “buena fe” para jugar la Europa League. El club reveló la lista y el otro jugador ecuatoriano que sí está para competir en esta temporada es Nilson Angulo.

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Los jugadores del Sunderland para la Europa League. (Foto: @SunderlandAFC)

El contrato de Juan Riquelme Angulo con Sunderland

Juan Riquelme Angulo tiene con Sunderland un contrato hasta 2031. El ecuatoriano firmó un acuerdo largo y se espera que pueda ganarse una oportunidad en este año y seguir destacando para muy pronto dar ese salto de calidad.

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En síntesis:

Juan Riquelme Angulo permanecerá en Sunderland como el tercer delantero para esta temporada.

permanecerá en como el tercer delantero para esta temporada. Regis Le Bris no inscribió a Juan Riquelme Angulo en la lista de Europa League.

no inscribió a en la lista de Europa League. Hasta 2031 se extenderá el contrato firmado por Juan Riquelme Angulo con Sunderland.