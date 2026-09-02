Lluvia de millones: Esto cobró Independiente del Valle por la venta de Juan Riquelme Angulo

Independiente del Valle vendió a Juan Riquelme Angulo en el último día del mercado y revelan los millones que cobrarán.

La sorpresa del mercado se dio en el último día de la ventana de transferencias, y es que Juan Riquelme Angulo fue vendido al Sunderland de la Premier League. El delantero de 18 años dejará Independiente del Valle por una cifra astronómica para el fútbol sudamericano.

Según cuenta el periodista Eduardo Erazo, Juan Riquelme Angulo fue vendido en 8 millones de dólares y solo por el 80% de sus derechos. Independiente del Valle se asegura así un nuevo ingreso en el caso de una futura transferencia.

La venta de Riquelme Angulo está entre las tres más altas de la historia de Independiente del Valle, para poner en contexto, salió más caro que los 6 millones que pagó el Brighton por Moisés Caicedo.

A nivel salarial, Juan Riquelme Angulo también ganará una fuerte suma, cercana a los 500 mil dólares anuales. En el Sunderland será compañero del extremo ecuatoriano, Nilson Angulo.

Juan Riquelme Angulo lleva dos años en el primer equipo de Independiente del Valle y a nivel Selección de Ecuador también forma parte de los microciclos bajo Sebastián Beccacece.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Juan Riquelme Angulo – Selección de Ecuador.

En resumen