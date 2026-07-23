Mundial 2026: Reportan investigación por supuesto amaño de partidos

Una supuesta investigación de amaño de partidos se realizará sobre varios partidos del Mundial 2026 y a más de uno le sorprenden.

Si algo le faltaba a este Mundial 2026 era una polémica más, en medio de todo lo que se habla sobre el partido entre Argentina y España, supuestas investigaciones a directivos de las selecciones, venta de entradas entre otras, ahora llegaría una investigación por amaño de partidos.

Según RMC Sport de Francia, un informe del Consejo de Europa detalla alarmas sobre supuestas jugadas en varios partidos del Mundial. La FIFA se pronunció al respecto y respondió que no ha identificado nada que invite a sospechar amaños de partidos, así mismo el informe constituye en un registro de alertas y una exhortación a FIFA a defender juego limpio.

Entre las situaciones del informe figuran la expulsión de Themba Zwane en el partido entre Sudáfrica y México, las apuestas por más de 4,5 millones de dólares a un empate entre España y Cabo Verde antes del encuentro, y la prolongada revisión del VAR que terminó anulando un gol de Ferran Torres frente a Arabia Saudita.

La prensa internacional no detalla si hay otros partidos o situaciones que estén bajo análisis o si el Consejo Europeo, uno de los organismos de control de la Unión Europea seguirá con el tema.

Esto se da en medio de teorías conspirativas sobre factores externos previos a la final entre España y Argentina; favoritismos hacia la ‘Albiceleste’, un plan de FIFA para que Francia, Inglaterra, España y Argentina sean semifinalistas y más.

¿Qué sanciones aplica la FIFA en los amaños de partidos?

El Código de Ética de la FIFA establece sanciones económicas que ascienden hasta los 130 mil dólares y dos tipos sanciones deportivas: dos años de suspensión por participar en apuestas o loterías deportivas y hasta cinco por participar directamente en la manipulación de partidos.

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El VAR anuló el gol de Ferrán Torres tras minutos de análisis.

En resumen