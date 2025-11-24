Las malas noticias no terminan para Pervis Estupiñán en AC Milan: ¿Se viene un nuevo golpe?

Pervis Estupiñán fue suplente en el partido de Inter vs AC Milan en el Derby della Madonnina. Cuando se esperaba que el ecuatoriano, aunque sea sume unos minutos en el segundo tiempo, Allegri no le dio la oportunidad. Pero las malas noticias no terminan ahí para el ecuatoriano.

Resulta que en Italia, los aficionados ya le empiezan a bajar el pulgar a Pervis Estupiñán y varios quieren que su reemplazo, Davide Bartesaghi, termine como titular en el equipo. Esto supone un mal presente para Pervis, que ya no tenía la mejor relación con los hinchas.

Esta suplencia también se da después de que su mismo entrenador criticara al ecuatoriano por fallar en un gol que recibieron. El futbolista tricolor decidió quedarse en Italia a seguir recuperando su nivel, tras una lesión, y no fue con Ecuador a la última doble fecha FIFA.

El próximo partido para AC Milán es clave para determinar si Pervis Estupiñán ha perdido su lugar de manera definitiva. Los ‘Rossoneri’ serán locales contra Lazio en un partido que los puede seguir catapultando a la pelea por el campeonato contra la Roma.

Los hinchas se enojan con Pervis Estupiñán. (Captura de Pantalla)

Esta actualidad también es un problema para la Selección de Ecuador, ya que si Pervis empieza a perder ritmo en Italia, eso seguramente repercutirá en ‘La Tri’ pensando en el Mundial 2026. Ya Beccacece ha reemplazado a Estupiñán con jugadores como Piero Hincapié.

Publicidad

Publicidad

No ha sido un buen arranque para Pervis Estupiñán en AC Milán. El ecuatoriano venía siendo cuestionado por los aficionados, pero también se hizo expulsar, se lesionó y costó un gol, todo eso suma en las críticas al jugador ecuatoriano que ha perdido su puesto.

ver también Flamengo pagó 9 millones por Gonzalo Plata y ahora revelan cuánto cuesta el ecuatoriano

Las estadísticas de Pervis Estupiñán en AC Milan

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 7 partidos con AC Milan. El jugador ecuatoriano suma en cancha poco más de 500 minutos, y solo ha dado una asistencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis con AC Milan?

Pervis Estupiñán tiene con AC Milan un contrato hasta finales de la temporada 2030. Por lo cual, el jugador ecuatoriano tiene aún un acuerdo largo, pero que se ve estéril si al final no termina teniendo el tiempo esperado en cancha. El ecuatoriano deberá seguir trabajando para recuperar su lugar.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cómo terminará la temporada para Pervis? ¿Cómo terminará la temporada para Pervis? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis