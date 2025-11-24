El futuro de Gonzalo Plata en Flamengo cada vez es más gris. El jugador ecuatoriano tendría todas las cartas para salir en verano, sin embargo, el futbolista sería uno de los jugadores más caros. Por lo cual, también sería una venta millonaria para el ‘Fla’.
De acuerdo a la información de CIES Football, donde se publicó una lista del valor de transferencia de los jugadores del Brasileirao, Gonzalo Plata entraría en el top 10 de los más caros. El delantero ecuatoriano ahora resulta que tendría un valor de mercado de 20 millones de euros.
Esto representa un aumento de más del 100% para un Flamengo que pagó por él un poco más de 9 millones de euros. El jugador ecuatoriano solo saldría de Brasil, a cambio de una cifra que sería histórica, ya que el ‘Fla’ pediría esos 20 millones o más por su venta.
En el futuro hay varios caminos para Gonzalo Plata, está desde convencer a Flamengo que aún tiene el nivel para seguir, o regresar a Europa o quedarse en Brasil en otro equipo. Sus últimas polémicas hicieron que pierda mucha consideración a la interna.
Gonzalo Plata llegó a Flamengo a mitad de 2024. (Foto: GettyImages)
Gonzalo Plata no jugará la final de la próxima Copa Libertadores, contra Palmeiras, porque fue expulsado en las semifinales del torneo. El ecuatoriano también ha estado en el ojo del huracán por las fiestas en las que fue visto en las últimas semanas.
Flamengo aguarda a recibir ofertas por Plata en el mercado de invierno, no obstante, también se lo pensaría porque el tricolor puede jugar el Mundial 2026 con Ecuador, donde sería titular y eso podría aumentar su valor de mercado para una venta.
Los números de Gonzalo Plata en esta temporada
En todo lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 48 partidos entre todas las competencias. El jugador ha marcado 5 goles y ha dado 9 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 2.900 minutos, que pudieron ser más, pero no fueron por sus expulsiones y lesiones.
