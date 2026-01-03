Más de 40 millones: Revelan que Liverpool comprará a Joel Ordóñez por esta fortuna

Liverpool está muy cerca de fichar a Joel Ordóñez y tenerlo como su nuevo defensa para 2026. El central ecuatoriano es el gran objetivo de los “Reds” para este mes de enero. Ahora desde Inglaterra revelan que por su fichaje pagarían más de 40 millones de euros.

Según reveló Mirror, Liverpool ya tiene muy avanzado el acuerdo para fichar a Joel Ordóñez. El club inglés pondría sobre la mesa más de 40 millones de dólares por el jugador ecuatoriano. El fichaje del ecuatoriano sería superior a 43 millones de libras.

Todo estaría listo y el acuerdo podría ser anunciado en cuestión de días, según reporta Mirror. El central de 21 años está convocado para entrenar en esta semana con Brujas, en la previa del regreso de la competencia en la Liga de Bélgica.

Joel Ordóñez se encamina a ser el tercer ecuatoriano en esta misma temporada en un grande de la Premier League. El país ya es representado en este campeonato con Moisés Caicedo en Chelsea, Piero Hincapié en Arsenal y ahora posiblemente con Ordóñez en Liverpool.

Joel Ordóñez viene siendo titular en la Premier League. (Foto. GettyImages)

Joel Ordóñez recientemente renovó su contrato con Bélgica, mejorando considerablemente su salario. Sin embargo, la relación entre Liverpool y Brujas es muy buena, por lo cual, el fichaje del central ecuatoriano sería menos complicados para este equipo que para otro.

El sueldo que ganaría Joel Ordóñez en Liverpool

Como jugador de Liverpool, Joel Ordóñez pasaría a ganar un salario superior a los 5 millones por temporada. El ecuatoriano firmaría un contrato hasta 2030 o más para seguir su carrera en la Premier League. Con el mercado abierto, son horas claves para cerrar todos los acuerdos.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. El ecuatoriano podría convertirse en la venta más cara de la historia de Brujas y también de la Liga de Bélgica, una vez que se logre concretar el nuevo fichaje para el tricolor.

