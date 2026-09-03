Las virales palabras de los jugadores de Independiente del Valle tras perder contra Barcelona

Independiente del Valle perdió su invicto y racha de victorias con una derrota contra Barcelona en Guayaquil. Los ‘Rayados’ no se tomaron de buena forma el resultado y soltaron algunas declaraciones virales.
Luego del partido, Matías Pelleró en cámara gritó: “No nos van a robar el torneo”, al mismo tiempo Emerson Pata gritó: “Igual les llevamos 20 puntos”, haciendo gestos con las manos.
Por si las críticas ya eran pocas, ya luego del partido y en frío, Junior Sornoza también dejó unas palabras virales: “Ellos querían los puntos para meterse al hexagonal, nosotros soñamos en grande”.
Los resultados que necesita Barcelona SC para meterse al hexagonal de Copa Libertadores
Con la victoria de ayer, Barcelona está virtualmente clasificado al hexagonal del título, el mismo que también asegura participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
😳🔵⚫️ “NOSOTROS SOÑAMOS EN GRANDE”— StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 3, 2026
“Ustedes como periodistas buscan polémica. Ellos (BSC) están buscando los puntos para entrar el hexagonal, nosotros soñamos en grande”.
Junior Sornoza sobre lo ocurrido con Emerson Pata y Matías Perelló.
📹 @detitular_ec – @soniiperez_ pic.twitter.com/BA2Qkc9Cil
🤬‼️ “ASÍ NO NOS VAN A ROBAR EL TORNEO”.— StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 3, 2026
😳 “20 PUNTOS LES LLEVAMOS, PAPÁ”.
Las palabras de Matías Perelló y Emerson Pata tras la derrota ante Barcelona. pic.twitter.com/HJlH9RwPOd
Además de Gallardo: La FEF se habría reunido con otro entrenador para la Selección de Ecuador
En resumen
- Los futbolistas de Independiente del Valle rompieron el silencio tras sufrir una dura derrota frente a Barcelona SC en esta temporada 2026.
- Sus declaraciones se volvieron virales en redes sociales, generando controversia por sus opiniones sobre el desarrollo del encuentro y el trabajo arbitral.
- El resultado sacude la parte alta de la tabla en la LigaPro, encendiendo la rivalidad entre ambos planteles en la pelea por la etapa.