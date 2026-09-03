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Las virales palabras de los jugadores de Independiente del Valle tras perder contra Barcelona

Independiente del Valle perdió contra Barcelona en Guayaquil y sus jugadores no aceptaron de buena forma la derrota post partido.

Las virales palabras de los jugadores de Independiente del Valle tras perder contra Barcelona
Las virales palabras de los jugadores de Independiente del Valle tras perder contra Barcelona

Independiente del Valle perdió su invicto y racha de victorias con una derrota contra Barcelona en Guayaquil. Los ‘Rayados’ no se tomaron de buena forma el resultado y soltaron algunas declaraciones virales.

Luego del partido, Matías Pelleró en cámara gritó: “No nos van a robar el torneo”, al mismo tiempo Emerson Pata gritó: “Igual les llevamos 20 puntos”, haciendo gestos con las manos.

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Por si las críticas ya eran pocas, ya luego del partido y en frío, Junior Sornoza también dejó unas palabras virales: “Ellos querían los puntos para meterse al hexagonal, nosotros soñamos en grande”.

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En resumen

  • Los futbolistas de Independiente del Valle rompieron el silencio tras sufrir una dura derrota frente a Barcelona SC en esta temporada 2026.
  • Sus declaraciones se volvieron virales en redes sociales, generando controversia por sus opiniones sobre el desarrollo del encuentro y el trabajo arbitral.
  • El resultado sacude la parte alta de la tabla en la LigaPro, encendiendo la rivalidad entre ambos planteles en la pelea por la etapa.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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