Las virales palabras de los jugadores de Independiente del Valle tras perder contra Barcelona

Independiente del Valle perdió contra Barcelona en Guayaquil y sus jugadores no aceptaron de buena forma la derrota post partido.

Independiente del Valle perdió su invicto y racha de victorias con una derrota contra Barcelona en Guayaquil. Los ‘Rayados’ no se tomaron de buena forma el resultado y soltaron algunas declaraciones virales.

Luego del partido, Matías Pelleró en cámara gritó: “No nos van a robar el torneo”, al mismo tiempo Emerson Pata gritó: “Igual les llevamos 20 puntos”, haciendo gestos con las manos.

Por si las críticas ya eran pocas, ya luego del partido y en frío, Junior Sornoza también dejó unas palabras virales: “Ellos querían los puntos para meterse al hexagonal, nosotros soñamos en grande”.

Los resultados que necesita Barcelona SC para meterse al hexagonal de Copa Libertadores

Con la victoria de ayer, Barcelona está virtualmente clasificado al hexagonal del título, el mismo que también asegura participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

😳🔵⚫️ “NOSOTROS SOÑAMOS EN GRANDE”



“Ustedes como periodistas buscan polémica. Ellos (BSC) están buscando los puntos para entrar el hexagonal, nosotros soñamos en grande”.



Junior Sornoza sobre lo ocurrido con Emerson Pata y Matías Perelló.



📹 @detitular_ec – @soniiperez_ pic.twitter.com/BA2Qkc9Cil — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 3, 2026

🤬‼️ “ASÍ NO NOS VAN A ROBAR EL TORNEO”.



😳 “20 PUNTOS LES LLEVAMOS, PAPÁ”.



Las palabras de Matías Perelló y Emerson Pata tras la derrota ante Barcelona. pic.twitter.com/HJlH9RwPOd — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 3, 2026

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En resumen