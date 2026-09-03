Le llueven críticas a Enner Valencia y revelan la contundente decisión de Boca Juniors

Enner Valencia volvió a verse mal en lo físico, erró un penal en la definición y ahora revelan la contundente decisión de Boca Juniors.

Enner Valencia no levanta en Boca Juniors, completó su tercer partido con el equipo argentino, sin embargo las críticas vuelven a ser despiadadas con el delantero ecuatoriano. Boca Juniors no es ajeno al rendimiento del ‘tricolor’ y toma decisiones.

El DT ‘Vasco’ Arruabarrena tomó la decisión de seguir manteniendo a Enner Valencia como suplente, tanto para el fútbol argentino como para la Copa Sudamericana.

Enner Valencia no solo sigue sin marcar su primer gol como jugador del Xeneize, si no que erró su penal en la definición de la Copa Argentina por penales contra Vélez.

Para suerte del ecuatoriano, Boca igual clasificó o las críticas hubieran sido más duras. A Enner Valencia le señalan que está lejos de estar acorde en lo físico del fútbol argentino.

BASTA DE LA 'BOCA VIP EXPERIENCE'. El ingreso de Enner Valencia contra Vélez fue bochornoso. pic.twitter.com/7HTO2BgDmh — Diego Yudcovsky (@diego_yudcovsky) September 3, 2026

El sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors

Se estima que Enner Valencia está ganando en Boca un salario cercano entre los 1.5 y 2 millones de dólares. Se espera que el futbolista cumpla su contrato el cual fue firmado por 18 meses.

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"ENNER VALENCIA SE ARRASTRÓ. HASTA EL MOMENTO ES MUY PROCUPANTE. PÉSIMO REFUERZO PARA BOCA" 🔥



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Los partidos de Enner Valencia en Boca Juniors los puedes seguir por Disney+

En resumen