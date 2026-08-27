El otro ecuatoriano que 'ponen' en Boca Juniors tras la llegada de Enner Valencia

Enner Valencia fichó por Boca Juniors pero desde la prensa internacional recomiendan a otro jugador ecuatoriano de buen presente.

Las reacciones siguen llegando luego de que a Enner Valencia lo fichara Boca Juniors, y es que desde el exterior aseguran que es otro jugador ecuatoriano el que debió llegar al gigante de Argentina.

Pedro García, periodista peruano, señala que Eryc Castillo de Alianza Lima debió ser el que fiche Boca Juniors. “Tiene velocidad, remate de larga distancia, decisión, y está entero”, complementó.

El comunicador hizo hincapié en la edad de Valencia, quién con 36 años llegó a Boca Juniors cerca del fin de su carrera y tras un irregular presente en el Pachuca de México.

Erick Castillo es una de las figuras del fútbol peruano, anotando 15 goles y dando 5 asistencias en 24 partidos. En Ecuador fue parte de Barcelona SC y Aucas, en México jugó en el Tijuana, FC Juárez y Santos Laguna.

A diferencia de Enner Valencia, que es un fijo en la Selección de Ecuador desde hace diez años, Castillo tuvo unos partidos entre el 2017 y 2019 y no volvió a ser llamado en la ‘Tri’.

El sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors

Se estima que Enner Valencia está ganando en Boca un salario cercano entre los 1.5 y 2 millones de dólares. Se espera que el futbolista cumpla su contrato el cual fue firmado por 18 meses.

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Erick Castillo – Alianza Lima.

Los partidos de Enner Valencia en Boca Juniors los puedes seguir por Disney+