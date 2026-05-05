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Lo qué necesita Barcelona para clasificar a octavos de Copa Libertadores tras ganarle a Boca Juniors

Barcelona ganó a Boca Juniors en Copa Libertadores y empiezan las cuentas para ver qué necesita el club 'torero' para clasificar a octavos.

Lo qué necesita Barcelona para clasificar a octavos de Copa Libertadores tras ganarle a Boca Juniors
Lo qué necesita Barcelona para clasificar a octavos de Copa Libertadores tras ganarle a Boca Juniors

Contra todo pronóstico, Barcelona se recuperó en Copa Libertadores y venció a Boca Juniors en el Monumental de Guayaquil. Con esto, los hinchas empiezan a sacar cuentas sobre si podrán o no clasificar a 8vos de final.

Las matemáticas tienen a Barcelona aún con posibilidades, y es que si Barcelona gana sus dos encuentros restantes sumará 9 puntos, con esto necesitará que dos de sus rivales empaten al menos un partido.

Con el triple empate entre Boca, Cruzeiro y U. Católica, a los ‘toreros’ les conviene un empate entre chilenos y brasileños, o bien si hay un ganador este martes, que ese mismo equipo gane los dos últimos encuentros.

Un empate entre Cruzeiro vs. U. Católica, dejará a ambos con 7 puntos, a Boca con 6 y a Barcelona con 3, y para que Barcelona clasifique, necesita ganar sus dos partidos y que Boca cierre con dos victorias, así clasificaría Boca con 12 puntos, Barcelona con 9 y los dos restantes con 7.

Si hay un ganador este martes, Barcelona deberá ganar sus dos encuentros y esperar tropiezos en ambos partidos finales tanto de Boca como del perdedor del partido de hoy.

Tito Villalba fue el autor del gol del triunfo de Barcelona. Foto: Getty.

Tito Villalba fue el autor del gol del triunfo de Barcelona. Foto: Getty.

El fixture que le queda a Barcelona en esta Copa Libertadores

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  • U. Católica vs. Barcelona – 21 de mayo.
  • Cruzeiro vs. Barcelona – 28 de mayo.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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