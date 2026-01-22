Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Leonai Souza tendría nuevo club y se va con posible demanda a Barcelona

El volante brasileño Leonai Souza tiene todo listo para dejar Barcelona, el jugador incluso amenazó con tomar acciones legales.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Leonai Souza tendría nuevo club y se va con posible demanda a Barcelona Foto: Getty
Leonai Souza tendría nuevo club y se va con posible demanda a Barcelona Foto: Getty

Aún no hay información oficial al respecto pero parece que la continuidad de Leonai Souza en Barcelona no será un hecho para el 2026. El volante brasileño intimó al club en una maniobra para presionar su salida y que le cancelen valores pendientes.

Los medios dieron a conocer que Souza intimó al club por el pago de 200 mil dólares, esto con plazo de 15 días. Pasado ese plazo la intimación pasaría a ser una demanda por 800 mil dólares.

Ofertas no le faltan, ya Liga de Quito lo sondeó con el ok de Tiago Nunes y en Perú señalan que fue ofrecido a Alianza Lima y también gusta al club blanquiazul para el 2026.

Antes del cierre de año, Leonai Souza declaró públicamente que no quiere aceptar otra temporada sin muchos minutos y que si no entra en planes, buscará nuevo equipo.

Parece que la salida de Ismael Rescalvo no cambia y César Farías tampoco lo tendría como alternativa principal para el medio campo. Su salida permitiría la llegada de Lugo en el mediocampo.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad
El Wrexham de Ryan Reynolds va por seleccionado ecuatoriano

ver también

El Wrexham de Ryan Reynolds va por seleccionado ecuatoriano

Leonai Souza – Barcelona

Leonai Souza – Barcelona

En resumen

  • Leonai Souza intimó a Barcelona exigiendo el pago de 200 mil dólares en quince días.
  • La deuda del volante brasileño podría ascender a una demanda de 800 mil dólares próximamente.
  • Liga de Quito y Alianza Lima muestran interés por el jugador para la temporada 2026.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Leonai Souza dejará Barcelona y ya eligió su siguiente club
Fútbol de Ecuador

Leonai Souza dejará Barcelona y ya eligió su siguiente club

Lanzan búsqueda en plataforma de empleos con oferta millonaria y la chance de compartir cancha con CR7
Futbol Árabe

Lanzan búsqueda en plataforma de empleos con oferta millonaria y la chance de compartir cancha con CR7

VIDEO | El nuevo apodo que le pusieron a Moisés Caicedo tras su gol en Champions
Fútbol de Ecuador

VIDEO | El nuevo apodo que le pusieron a Moisés Caicedo tras su gol en Champions

Con Barça e Inter como protagonistas: así serían los cruces de los Play Off de la Champions
Europa

Con Barça e Inter como protagonistas: así serían los cruces de los Play Off de la Champions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo