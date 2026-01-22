Leonai Souza tendría nuevo club y se va con posible demanda a Barcelona

Aún no hay información oficial al respecto pero parece que la continuidad de Leonai Souza en Barcelona no será un hecho para el 2026. El volante brasileño intimó al club en una maniobra para presionar su salida y que le cancelen valores pendientes.

Los medios dieron a conocer que Souza intimó al club por el pago de 200 mil dólares, esto con plazo de 15 días. Pasado ese plazo la intimación pasaría a ser una demanda por 800 mil dólares.

Ofertas no le faltan, ya Liga de Quito lo sondeó con el ok de Tiago Nunes y en Perú señalan que fue ofrecido a Alianza Lima y también gusta al club blanquiazul para el 2026.

Antes del cierre de año, Leonai Souza declaró públicamente que no quiere aceptar otra temporada sin muchos minutos y que si no entra en planes, buscará nuevo equipo.

Parece que la salida de Ismael Rescalvo no cambia y César Farías tampoco lo tendría como alternativa principal para el medio campo. Su salida permitiría la llegada de Lugo en el mediocampo.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también El Wrexham de Ryan Reynolds va por seleccionado ecuatoriano

Leonai Souza – Barcelona

En resumen