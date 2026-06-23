Leonardo Campana manda un mensaje para todos los críticos de Ecuador: “Es fácil hablar…”

Sebastián Beccacece y los jugadores de Ecuador son muy cuestionados, y ahora Leonardo Campana sale a defenderlos.

Son horas de mucha tensión en la Selección de Ecuador, tras casi estar eliminados del Mundial 2026. El equipo nacional está muy complicado y depende de un auténtico “milagro” para clasificar en la última jornada. En todo este contexto, un jugador como Campana salió a defender a sus compañeros.

Campana no llegó al Mundial con la Selección de Ecuador por lesión. No obstante, el delantero criticó a los hinchas que cuestionan a ‘La Tri’ y a su DT por este mal momento. El jugador confirmó que es muy fácil hablar en el contexto en el que se encuentra el equipo.

“Dentro de la cancha son tantas emociones. En un Mundial, con tanta presión, no es sencillo. De afuera es mucho más fácil hablar, confío en ellos. Sigo confiando que contra Alemania vamos a sacar un buen resultado. Sé cómo son mis compañeros y el cuerpo técnico. Yo no he perdido la fe en el equipo”, comentó Campana en MLS Español.

Campana también era uno de los nombres más cuestionados en la lista de Beccacece, el delantero llegaba sin ritmo a varios partidos y era el tercero en la lista para sumar minutos. Su lugar lo acabó ocupando Jordy Caicedo que tampoco juega mucho en el Mundial.

Campana no llegó al Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador está al borde de la eliminación justamente porque al equipo nacional le falta gol. En dos partidos de esta Copa del Mundo, ‘La Tri’ solo ha sumado 1 punto y tiene 0 goles favor. Enner Valencia ha fallado varios tantos en los dos partidos.

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Los delanteros de Ecuador en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece para este Mundial 2026 decidió llevar en ataque a:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Jordy Caicedo

Jeremy Arévalo

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