¿Se queda sin Mundial? Revelan cuánto tiempo estará lesionado Leonardo Campana

Leonardo Campana es, ahora mismo, otra gran duda en la Selección de Ecuador para el Mundial 2026. El delantero ecuatoriano se lesionó en la MLS y fue dado de baja para los amistosos contra Marruecos y Países Bajos. Ahora se confirmó cuánto tiempo tendrá de baja.

De acuerdo a la información que llega desde Estados Unidos, Leonardo Campana estaría de baja por las próximas 4 a 5 semanas. Por lo cual, el delantero ecuatoriano se perderá los partidos de la MLS del mes de abril y apenas volvería a jugar en el mes de mayo.

Por lo cual, Leonardo Campana llegaría con las “justas” de ritmo para el Mundial 2026 y en caso de que su lesión o recuperación se alargue su ausencia en la Copa del Mundo empieza a ser una realidad y a preocupar a todos los aficionados ecuatorianos.

Beccacece le ha demostrado total confianza al jugador, por lo cual, podría convocarlo para jugar el Mundial 2026, pese a ritmo. Pero, todo podría cambiar si ahora mismo uno de los delanteros convocados, Jordy Caicedo, Elías Legendre o Jeremy Arévalo da un paso hacía adelante y le arrebata el puesto.

Leonardo Campana se lesionó en el partido de su equipo en la MLS. (Foto: GettyImages)

Podría ser el segundo Mundial que se pierda Leonardo Campana “sobre la campana”. En 2022, el goleador también terminó fuera porque Gustavo Alfaro decidió convocar en su lugar a Kevin Rodríguez, que venía jugando en la Serie B de la LigaPro.

Publicidad

Publicidad

Los números de Leonardo Campana en esta temporada

ver también ¿Lo sacan del club? La primera decisión oficial que tomó Emelec con Miller Bolaños

En lo que va de temporada, Campana apenas ha jugado un total de 2 partidos, y se lesionó del muslo. La MLS recién está comenzando y el ecuatoriano solo ha marcado 1 gol. Su equipo también se armó con un reemplazo para lo que se vendrá de competencia.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026, por lo cual, Campana tiene pocos meses para ponerse a punto y regresar a jugar en la Selección de Ecuador. El delantero compite por un puesto en la rotación de Enner Valencia.

Encuesta¿Leonardo Campana debe ir al Mundial 2026? ¿Leonardo Campana debe ir al Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: