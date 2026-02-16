La Selección de Ecuador es de las pocas que ya están en el Mundial 2026 que no ha revelado su nueva camiseta para este torneo. No obstante, ya está confirmado que el próximo 25 de febrero de 2026 se presentará la nueva camiseta que tenga ‘La Tri’ para esta Copa del Mundo.

Ahora también la marca auspiciante de la Selección de Ecuador reveló que la nueva camiseta tendrá un precio de 79.99 dólares en su versión normal, y 84.99 en su versión manga larga. Siendo precios que ya se venían manejando desde el anterior Mundial.

No se han filtrado nuevos diseños, pero de momento la FEF presentará dos camisetas alternativas para el Mundial 2026 y se espera que la tercera también pueda ser anunciada, aunque rara vez esta suele ser usada en la Copa del Mundo por alguno de los equipos.

La Selección de Ecuador viene lanzando diferentes camisetas en los últimos años y “experimentando” con nuevos colores, algunos muy alejados de su historia como camisetas totalmente rojas, algunas, y totalmente negras otras. Para Qatar 2022 se presentaron 3 camisetas.

La nueva camiseta de la FEF. (Captura de pantalla)

De acuerdo a la revelación de los colores en el sitio oficial de Marathon, marca que lleva a la FEF, se presume que los colores de las otras dos camisetas alternas sean azul y blanca. ‘La Tri’ ya jugaría con estas camisetas los amistosos contra Marruecos y Países Bajos.

¿Cuándo juega Ecuador contra Marruecos y Países Bajos?

La Selección de Ecuador jugará contra Marruecos el próximo 27 de marzo, y luego contra Países Bajos el 31 de marzo. Ambos, son partidos de importante preparación para ‘La Tri’ pensando en los partidos en el Mundial 2026.

El calendario de partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario para Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio) a las 18H00

Ecuador vs Curazao (20 de junio) a las 19H00

Alemania vs Ecuador (25 de junio) a las 15H00

En síntesis: