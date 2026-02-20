Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito alista su primer once oficial para debut de LigaPro

Liga de Quito debuta en LigaPro este viernes contra Orense en Machala y Tiago Nunes definió su primer once titular.

Por Gustavo Dávila

El primer once de Liga de Quito para debut de LigaPro Foto: LDUQ
Liga de Quito arranca la LigaPro 2026 este viernes cuando visite al Orense en Machala. Los ‘albos’ empiezan visitando una de las canchas que más dificultades le han traído y Tiago Nunes define su once titular con algunas sorpresas.

El posible once de Liga de Quito para su debut en la LigaPro: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé y Leonel Quiñónez; José Quintero, Fernando Cornejo, Jesús Pretell y Josué Caicedo; Alejandro Tobar, Jánner Corozo y Michael Estrada.

Lo más llamativo es que el brasileño Deyverson será suplente, el fichaje estrella de los ‘albos’ estará esperando su momento en el banquillo. Alejandro Tobar y Jesús Pretell son los nuevos que arrancan de titular.

Otro titular llamativo es el lateral Josué Caicedo, el juvenil destacó en la pretemporada y ahora estará desde el arranque. Impresionó tanto que Nunes pidió que no se refuerce con otro carrilero.

Liga de Quito no gana en Machala desde el 2020 en una sufrida victoria 2-3, ahora los ‘albos’ intentan frenar la racha contra un Orense SC que jugará Copa Sudamericana.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Publicidad
Fin de la novela: Miller Bolaños decidió dónde jugar para el 2026

Deyverson – LDU.

En resumen

  • Liga de Quito visitará al Orense SC este viernes por el inicio de la LigaPro.
  • Los refuerzos Alejandro Tobar y Jesús Pretell integrarán el once titular del equipo capitalino.
  • El delantero brasileño Deyverson, fichaje estrella del club, iniciará el encuentro como suplente.
Gustavo Dávila
