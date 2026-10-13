Sonó para Emelec, Barcelona y Liga pero Norberto Araujo se iría a sorpresivo equipo en el 2027

Norberto Araujo podría dejar Aucas pero no a uno de los grandes de Ecuador, el DT argentino podría tener su primera experiencia extranjera.

Norberto Araujo sigue destacando como entrenador de Aucas y mientras se mantienen en pelea por la Copa Libertadores trasciende que su futuro podría estar lejos del fútbol ecuatoriano.

Según reportó Mr. Offsider, Junior de Barranquilla tendría a Araujo entre sus opciones para asumir la dirección técnica. De concretarse su llegada, sería la primera experiencia internacional del entrenador y su cuarto club como DT, después de haber dirigido a tres equipos en LigaPro.

La posibilidad de llegar a Colombia sorprende porque el nombre de Araujo también sonó anteriormente para Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito. Incluso podría volver a aparecer en el radar de los clubes del Astillero si sus entrenadores Trobbiani y Medrán no son ratificados para la próxima temporada.

En Ecuador, Araujo pasó por Deportivo Cuenca, Cumbayá y Aucas, al mismo tiempo el conjunto ‘Oriental’ buscaría renovarlo por un año más y ya trabajan en la propuesta económica y deportiva.

Araujo todavía tiene contrato vigente con Aucas, por lo que Junior tendría que negociar con el club ecuatoriano y pagar una compensación si quiere ficharlo. Mientras tanto, el equipo colombiano también analiza otras alternativas en lo que sería su tercer DT del año.

Norberto Araujo – DT de Aucas.

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En resumen