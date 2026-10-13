Sonó para Emelec, Barcelona y Liga pero Norberto Araujo se iría a sorpresivo equipo en el 2027

Norberto Araujo sigue destacando como entrenador de Aucas y mientras se mantienen en pelea por la Copa Libertadores trasciende que su futuro podría estar lejos del fútbol ecuatoriano.
Según reportó Mr. Offsider, Junior de Barranquilla tendría a Araujo entre sus opciones para asumir la dirección técnica. De concretarse su llegada, sería la primera experiencia internacional del entrenador y su cuarto club como DT, después de haber dirigido a tres equipos en LigaPro.
La posibilidad de llegar a Colombia sorprende porque el nombre de Araujo también sonó anteriormente para Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito. Incluso podría volver a aparecer en el radar de los clubes del Astillero si sus entrenadores Trobbiani y Medrán no son ratificados para la próxima temporada.
En Ecuador, Araujo pasó por Deportivo Cuenca, Cumbayá y Aucas, al mismo tiempo el conjunto ‘Oriental’ buscaría renovarlo por un año más y ya trabajan en la propuesta económica y deportiva.
Araujo todavía tiene contrato vigente con Aucas, por lo que Junior tendría que negociar con el club ecuatoriano y pagar una compensación si quiere ficharlo. Mientras tanto, el equipo colombiano también analiza otras alternativas en lo que sería su tercer DT del año.
Norberto Araujo – DT de Aucas.
En resumen
- Norberto Araujo estuvo en el radar de los tres clubes más grandes del país (Emelec, Barcelona SC y Liga de Quito), pero su carrera en los banquillos tomará un rumbo totalmente inesperado para 2027.
- El estratega e ídolo albo tendría encaminada su llegada a un equipo fuera de los pronósticos habituales, dejando atrás los sondeos de los gigantes de la LigaPro.
- La noticia sacude el mercado de pases de directores técnicos en Ecuador, sorprendiendo a las hinchadas que proyectaban su liderazgo en un banquillo de máxima exigencia.