Liga de Quito fichó a un ex seleccionado ecuatoriano en pleno Mundial

Liga de Quito se movió y sumó dos nuevos refuerzos para la segunda etapa de la LigaPro, ahora un ex mundialista.

Liga de Quito es otro de los grandes de LigaPro que sigue moviéndose para sumar refuerzos y ahora han hecho oficial a un ex seleccionado de Ecuador. El ecuatoriano José Carabalí es el nuevo refuerzo de la U.

El anuncio lo hizo el club en sus redes sociales, el extremo quedó como agente libre tras rescindir su contrato con Universitario de Perú. Es el tercer refuerzo que suma Liga en este período.

Hace menos de 48 horas hicieron oficial el fichaje de Frangoy Zambrano, volante revelación de Libertad de Loja. Se espera que llegue un nuevo lateral derecho tras las salidas de Josué Caicedo y Daniel de La Cruz.

Carabalí fue parte de la Selección de Ecuador en las Eliminatorias 2022, convocado por Gustavo Alfaro. El jugador se desempeña como volante y también por las bandas.

José Carabalí – Selección de Ecuador.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Publicidad

En resumen