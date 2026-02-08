Liga de Quito ganó pero los hinchas señalaron a varios jugadores en la Noche Blanca

Liga de Quito venció 4-2 en su Noche Blanca contra Always Ready y aunque los hinchas gritaron goles y una victoria de los ‘albos’, algunos jugadores quedaron señalados. Tiago Nunes aún tiene algunas piezas que pulir que vienen con rendimientos desmejorados desde el año pasado.

Producto de los dos goles del equipo boliviano, Gianfranco Allala y Ricardo Adé fueron otra vez criticados. El uruguayo especialmente quedó retratado por su lentitud ante reacciones de los rivales.

Los hinchas piden con urgencia un nuevo defensor y la salida del uruguayo, que en teoría tenía el interés del Nacional de su país y del Bahía de Brasil. Luis Segovia se lo vio fuera de forma por la falta de continuidad.

En el ataque también hubo cuestionamientos a Deyverson, el brasileño es uno de los fichajes con mayor expectativa pero los aficionados señalaron que se lo vio más concentrado en provocar rivales o generar ‘su show’ antes que en jugar.

De los nuevos refuerzos, Jesús Pretell, Luis Segovia, Janner Corozo fueron los más elogiados, así como el juvenil Josué Caicedo. El lateral se perfila para ser relevo importante de Leonel Quiñónez.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

El primer once de Liga de Quito 2026. Foto: Liga de Quito.

