VIDEO | Gonzalo Plata tuvo un golazo en la Recopa Sudamericana, pero así definió

Gonzalo Plata estuvo muy cerca de marcar un golazo en la Recopa Sudamericana, en un partido muy peleado contras Lanús. El delantero ecuatoriano se perdió la ida por una suspensión que sufrió en Copa Libertadores, y ahora el ecuatoriano ya puede jugar.

Antes de que el marcador se abra, Gonzalo Plata se mandó una espectacular jugada desde la mitad de la cancha, dejando atrás a varios rivales y quedando prácticamente mano a mano con el portero rival. Cuando la hinchada ya soñaba con el tanto, pasó lo peor.

El ecuatoriano acabó definiendo de la peor manera posible y mandó la pelota muy lejos del arco rival. El tricolor sigue teniendo a deber la definición en estos momentos, y ahora se volvió a notar. Poco después, Lanús terminó abriendo el marcador.

Gonzalo Plata es clave para este once de Flamengo y es por eso que en cancha se nota otro juego en el equipo brasileño. Además, el delantero es una de las grandes armas de ataque por velocidad en este partido. El tricolor busca otro titulo internacional.

Estas nuevas variantes ofensivas que muestra Gonzalo Plata también sirven para Beccacece. El DT ha usado a Gonzalo Plata en diferentes posiciones y ahora también lo puede usar como único delantero, siempre y cuando tenga el espacio para correr.

¿Qué canal está pasando la Recopa Sudamericana?

La final la de Recopa Sudamericana se puede ver por la señal de ESPN 2 y también los diferentes planes de Disney+. América busca un nuevo rey con el campeón de la Copa Libertadores (Flamengo) y el campeón de la Copa Sudamericana (Lanús)