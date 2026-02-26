Messi tiene una nueva oportunidad de amargar la vida del jugador de los 338 millones de dólares

No es un año cualquiera para Lionel Messi. Es año de Mundial, puede repetir título en la Copa del Mundo de la FIFA, tiene la posibilidad de ganar ocho títulos y puede volver a amargar la vida del jugador de los 338 millones de dólares. ¡De todo y para todos!

A los antecedentes… Messi jugó el primer partido con Inter Miami el 21 de julio de 2023 y en menos de un mes ya estaba jugando su primera final con el equipo rosa. Nashville SC fue el rival en la Leagues Cup y ahí apareció la estrella de los 338 millones de dólares.

Giannis Antetokounmpo, jugador y figura da Milwaukee Bucks y la NBA, es socio minoritario del equipo Nashville SC desde marzo de 2023 y no dudó en asistir a la final de la Leagues Cup ante Inter Miami. Messi no solo anotó el gol del 1-1 en tiempo reglamentario, también convirtió su penal y terminó celebrando el título tras una definición que acabó 10-9.

La nueva oportunidad que tiene Messi de amargar a Giannis Antetokounmpo

Messi ya le quitó un título al equipo de Antetokounmpo. (Foto: Getty Images)

Inter Miami conoció que Nashville SC será el rival en la llave de octavos de final que jugarán por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. El partido de vuelta se disputará el 18 de marzo y ahí Messi tendrá una nueva oportunidad de amargar a Giannis Antetokounmpo eliminado al equipo del cual es propietario. ¿Otra mala noticia para la estrella de la NBA que acumula 338 millones de dólares de ganancias durante su carrera? Ese misterio estará por resolverse…

ver también El primer mensaje de Messi que le apuntó a James Rodríguez tras la llegada del ‘10’ colombiano a MLS

¿Quién tiene un salario más alto, Lionel Messi o Antetokounmpo?

Hay poca diferencia. Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, reveló que Lionel Messi tiene un salario anual de 60 millones de dólares. Esto quiere decir que Leo gana 5.9 millones más de lo que cobra Giannis Antetokounmpo, ya que la estrella de la NBA percibe un sueldo al año de 54.1 millones de dólares en Milwaukee Bucks.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿En qué año Inter Miami le ganó a Nashville SC la final de la Leagues Cup? ¿En qué año Inter Miami le ganó a Nashville SC la final de la Leagues Cup? Ya votaron 0 personas

En síntesis