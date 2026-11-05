La polémica publicación de Andrés Chicaiza después de que Liga fuera eliminada en la Copa Ecuador

La publicación de Andrés Chicaiza después de que Liga de Quito fuera eliminada por Universidad Católica.

Liga de Quito no pudo con Universidad Católica y fue eliminado de la Copa Ecuador en un partido que dolió mucho a sus hinchas. No obstante, en medio de toda la rabia de los aficionados llegó una publicación de Andrés Chicaiza que hizo enojar más a los hinchas.

El ex jugador de Liga de Quito estuvo “picante” en redes sociales, puesto que, publicó una foto de cuando ganó la Copa Ecuador con la camiseta de Liga en el 2019. Incluso el futbolista arrobó a Antonio Valencia que formó parte de ese histórico equipo que ganó ese torneo.

“Parece fácil…”, escribió Chicaiza en su publicación. Hay que recordar que en esa edición fue la única vez que Liga de Quito ganó la Copa Ecuador. Desde la edición de 2019 el torneo le ha sido esquivo al club, que incluso perdió la final en el 2025.

La caída en la Copa Ecuador ha sido un golpe durísimo para Liga de Quito, que ahora necesita solo concentrarse en la LigaPro para entrar a la siguiente Copa Libertadores. El equipo ‘Albo’ lleva tan mala temporada que ahora mismo ya no compite por ningún torneo.

Andrés Chicaiza publicó esto tras la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)

Andrés Chicaiza fue uno de los fichajes más polémicos de Liga de Quito, y no por problemas fuera de la cancha, sino porque llegó como la gran figura de la LigaPro, pero rápidamente dejó de rendir. Se fue entre sombras cuando el club decidió sacarlo.

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¿Dónde juega ahora Luis Andrés Chicaiza?

Tras ser uno de los jugadores más buscados de la LigaPro, ahora Luis Andrés Chicaiza juega en el Daquilema FC del ascenso nacional. El volante tiene 34 años, pero lleva ya varios años alejado de la primera división del fútbol ecuatoriano.

En síntesis: