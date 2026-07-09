Liga de Quito sufrió en Copa Ecuador y ahora pueden salir varios jugadores

Liga de Quito sufrió más de la cuenta para ganarle a Independiente Juniors por Copa Ecuador y pese a la clasificación, los hinchas no están contentos con el armado del equipo. Los ‘albos’ van por fichajes pero también podrían tener varias salidas.
En el tema de extranjeros, Jeison Medina y Gabriel Villamil ya han recibido sondeos para una posible salida. Ambos le costaron a los ‘albos’ más de 1 millón de dólares cada uno.
Por Michael Estrada también recibieron sondeos a falta de un año para que finalice su contrato, sin embargo la idea es renovar al delantero, pese a la irregularidad de minutos.
En tema refuerzos, Liga de Quito se interesó en Junior Ayoví y Sebastián González, el primero como necesidad urgente de lateral derecho y el volante como una oportunidad económica.
Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.
Jeison Medina llegó a Liga de Quito.
En resumen
- Liga de Quito sufrió un inesperado dolor de cabeza y pasó serios apuros en su reciente presentación por la Copa Ecuador, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.
- Tras este complicado panorama en el torneo de copa, trascendió que varios jugadores podrían salir del equipo de forma inmediata en este mercado de pases.
- Esta posible reducción de la plantilla obliga a la dirigencia azucena a evaluar opciones de emergencia para no mermar el potencial del club de cara al reinicio de la competencia oficial.