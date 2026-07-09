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Liga de Quito sufrió en Copa Ecuador y ahora pueden salir varios jugadores

Liga de Quito sufrió para ganar en Copa Ecuador y van por fichajes, para eso podrían tener que darse varias salidas.

Liga de Quito sufrió en Copa Ecuador y ahora pueden salir varios jugadores
Liga de Quito sufrió en Copa Ecuador y ahora pueden salir varios jugadores

Liga de Quito sufrió más de la cuenta para ganarle a Independiente Juniors por Copa Ecuador y pese a la clasificación, los hinchas no están contentos con el armado del equipo. Los ‘albos’ van por fichajes pero también podrían tener varias salidas.

En el tema de extranjeros, Jeison Medina y Gabriel Villamil ya han recibido sondeos para una posible salida. Ambos le costaron a los ‘albos’ más de 1 millón de dólares cada uno.

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Por Michael Estrada también recibieron sondeos a falta de un año para que finalice su contrato, sin embargo la idea es renovar al delantero, pese a la irregularidad de minutos.

En tema refuerzos, Liga de Quito se interesó en Junior Ayoví y Sebastián González, el primero como necesidad urgente de lateral derecho y el volante como una oportunidad económica.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Jeison Medina llegó a Liga de Quito.

Jeison Medina llegó a Liga de Quito.

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En resumen

  • Liga de Quito sufrió un inesperado dolor de cabeza y pasó serios apuros en su reciente presentación por la Copa Ecuador, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.
  • Tras este complicado panorama en el torneo de copa, trascendió que varios jugadores podrían salir del equipo de forma inmediata en este mercado de pases.
  • Esta posible reducción de la plantilla obliga a la dirigencia azucena a evaluar opciones de emergencia para no mermar el potencial del club de cara al reinicio de la competencia oficial.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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